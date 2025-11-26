Recherche
NBA

Noah Penda frôle son premier double-double en NBA

NBA - Pour la deuxième fois d'affilée, Noah Penda a obtenu un temps de jeu conséquent avec Orlando et en a profité pour tirer son épingle du jeu. Le rookie français du Magic se fait progressivement une place en NBA.
00h00
Noah Penda frôle son premier double-double en NBA

Ici en défense sur Jared McCain, Noah Penda s’est distingué à Philadelphie

Crédit photo : Bill Streicher-Imagn Images

Voilà qui s’appelle saisir sa chance ! Alors qu’il avait cumulé jusque-là 13 minutes de jeu en NBA sur le mois de novembre, Noah Penda a intégré la rotation d’Orlando depuis deux matchs.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien manceau va forcer Jamahl Mosley à continuer de l’utiliser régulièrement à ce rythme… Lors de ses séquences sur le parquet, le rookie français joue dur, défend, ne commet pas d’erreurs et accumule les secondes chances pour le Magic au rebond.

Noah Penda saisi sa chance

Déjà très bon à Boston dimanche (13 points à 5/6, 8 rebonds et 4 passes décisives en 23 minutes), Noah Penda s’est encore plus rapproché du double-double la nuit dernière lors d’une balade floridienne à Philadelphie (144-103).

Certes plus maladroit (3/9 aux tirs), il a ainsi cumulé 10 points, 9 rebonds et 2 passes décisives en 22 minutes.

Enfin, à l’exception du duel entre Risacher et les tricolores de Washington, Nicolas Batum était le dernier Français sur les parquets de NBA la nuit dernière pour son 1 227e match en carrière !

Alors qu’il a souvent eu la main heureuse face à Luka Doncic, le vétéran normand (6 points à 2/3, 1 rebond et 2 interceptions en 22 minutes) n’a cette fois rien pu faire pour arrêter le phénomène slovène (43 points, 9 rebonds et 13 passes décisives) et les Clippers ont largement perdu le derby de Los Angeles (135-118).

