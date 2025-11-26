Noah Penda frôle son premier double-double en NBA

Voilà qui s’appelle saisir sa chance ! Alors qu’il avait cumulé jusque-là 13 minutes de jeu en NBA sur le mois de novembre, Noah Penda a intégré la rotation d’Orlando depuis deux matchs.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien manceau va forcer Jamahl Mosley à continuer de l’utiliser régulièrement à ce rythme… Lors de ses séquences sur le parquet, le rookie français joue dur, défend, ne commet pas d’erreurs et accumule les secondes chances pour le Magic au rebond.

Déjà très bon à Boston dimanche (13 points à 5/6, 8 rebonds et 4 passes décisives en 23 minutes), Noah Penda s’est encore plus rapproché du double-double la nuit dernière lors d’une balade floridienne à Philadelphie (144-103).

Certes plus maladroit (3/9 aux tirs), il a ainsi cumulé 10 points, 9 rebonds et 2 passes décisives en 22 minutes.

🇫🇷 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚, 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚, 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚, 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚 ! 🎶 10 POINTS

9 REBONDS

2 PASSES 22 minutes pour @noap3nda et la victoire pour le @OrlandoMagic (144-103) pic.twitter.com/hBnt2Sx0cF — NBA France (@NBAFRANCE) November 26, 2025

Enfin, à l’exception du duel entre Risacher et les tricolores de Washington, Nicolas Batum était le dernier Français sur les parquets de NBA la nuit dernière pour son 1 227e match en carrière !

Alors qu’il a souvent eu la main heureuse face à Luka Doncic, le vétéran normand (6 points à 2/3, 1 rebond et 2 interceptions en 22 minutes) n’a cette fois rien pu faire pour arrêter le phénomène slovène (43 points, 9 rebonds et 13 passes décisives) et les Clippers ont largement perdu le derby de Los Angeles (135-118).