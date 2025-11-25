Recherche
Betclic Élite

La JL Bourg veut « conserver cette position de 4ème force du championnat »

Betclic ÉLITE - Le GM de la JL Bourg François Lamy a fait un point sur la dynamique de l'équipe pendant cette trêve internationale, expliquant notamment les ambitions de l'équipe et le grand défi proposé par le recrutement.
|
00h00
Résumé
Écouter
La JL Bourg veut « conserver cette position de 4ème force du championnat »

Ekinox reste toujours une place forte du basket français

Crédit photo : Jacques Cormarèche / JL Bourg

La trêve internationale permet à chaque équipe de prendre un break, de faire le point et de se reconcentrer sur ses objectifs. La JL Bourg n’y fait pas exception. Même si elle est en position de leader de son groupe en EuroCup avec un excellent bilan de 7 victoires en 8 matchs, c’est un peu moins évident en championnat. Après avoir fini trois saisons d’affilée dans le Top 5, la JL pointe aujourd’hui en 7e position, à deux victoires de celui-ci. Des défaites frustrantes en début de saison comme celle à Limoges ou à domicile contre Cholet conduisent à ce bilan de 5 victoires pour 4 défaites.

Même si la dynamique est meilleure dernièrement avec notamment une très belle victoire à Monaco. Cette trêve internationale est l’occasion pour le GM burgien François Lamy de faire un point sur tout cela, dans une interview publiée sur le site du club. Il réaffirme notamment les ambitions du club pour les mois à suivre :

Les ambitions pour après la trêve sont inchangées : conserver cette position de « 4eme force » du championnat de France et se qualifier en playoffs en Eurocup. Si possible en offrant un match au public d’Ekinox, qui a de vibrants souvenirs des émotions des playoffs d’Eurocup à domicile. En Betclic, comme chaque année, la compétition s’intensifie, et les équipes qui ne disputent pas de compétition internationale vont être un vrai challenge…

Après 3 mois très intenses, décembre à février va encore être une séquence très rythmée, avec notamment d’autres gros rendez-vous en décembre. On a à la fois la chance d’avoir de nombreux internationaux dans l’effectif, mais la difficulté supplémentaire de récupération à gérer.

Ces derniers jours, Adam Mokoka (France), Ricky Lindo (Panama) et Both Gach (Soudan du Sud) sont partis rejoindre leurs sélections nationales. Trois des meilleurs joueurs de l’équipe sur ce début de saison, dont le management devra espérer qu’ils reviennent à 100% après cette fenêtre internationale.

« L’instabilité que nous subissons n’est pas un choix »

La recrue Tajuan Agee rejoindra aussi l’équipe pour renforcer le secteur intérieur. Une nouvelle pièce rapportée pour cette équipe qui ne cesse de changer d’année en année. Ce qui amène son lot de défis chaque nouvelle saison, pour garder la même identité et les mêmes standards. Tout le travail du coaching staff mené par Freddy Fauthoux. Le GM François Lamy est lui revenu plus en détail sur cette stratégie :

L’instabilité que nous subissons n’est pas un choix. J’adorerais avoir des étés moins chargés et difficiles. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ces nouvelles réalités, conjoncturelles, générationnelles, économiques… Mais la fiscalité française joue aussi un rôle déterminant. Dans leurs années les plus productives financièrement, entre 25 et 32 ans, les joueurs recherchent évidemment à optimiser, et c’est bien normal. Les joueurs français partent même de plus en plus tôt, avant d’atteindre leur maturité basket.

Donc cette stratégie qui n’en est pas une, nous allons certainement devoir la poursuivre, et encore et toujours nous adapter aux réalités d’un marché en perpétuelle évolution. Les bruits autour de la NBA Europe vont forcément faire bouger les choses aussi. Pas grand monde n’est maître du destin du basket européen qui est en train de se jouer ces mois-ci.

Rendez-vous le 5 décembre pour le premier match de retour et avant-dernier match de la phase aller d’EuroCup, qui sera un vrai défi puisque ce sera contre Buducnost, dauphins de la JL avec une belle série de 5 victoires d’affilée sur la scène européenne. Ensuite, le championnat reprendra le 7 décembre contre Nanterre, une équipe qui est « dans une dynamique positive, notamment sûrement en partie grâce une fraîcheur physique, et des recrutements intelligemment ciblés. »

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Commentaires

matthieudittp
Le match de coupe de France à Blois se joue début janvier !
Répondre
(1) J'aime
