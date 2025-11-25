La Belgique ajuste sa liste avant d’affronter les Bleus

À cinq jours de retrouver la France à Rouen pour la première journée de poules de qualifications au Mondial 2027, Julien Mahé doit revoir ses plans au gré des blessures. Dans un communiqué publié lundi 24 novembre, la Fédération Belge a fait état de trois blessures dès le premier jour de rassemblement, entraînant deux nouvelles convocations.

Ainsi Niels De Ridder et Vincent Kesteloot du club d’Antwerp, ainsi que Stephan Swenson, du Sporting Lisbonne, ont dû déclarer forfait en raison de blessures diverses. Ils sont remplacés par Zaccharie Mortant, qui évolue à Södertälje en Suède, et le jeune Adedayo Polet, du Spirou Charleroi.

Si ces absences sont relativement préjudiciables, Julien Mahé peut toujours compter sur son ancien joueur Loic Schwartz, ou encore l’éphémère Gravelinois Andy Van Vliet.

La Belgique sans plusieurs cadres pour la première de Mahé

Mais dans son point presse de début de rassemblement, Frédéric Fauthoux a reconnu que son compatriote Julien Mahé devait composer avec un groupe très remodelé, à qui « il manque beaucoup de joueurs ». Factuellement, la plupart des noms résonnant le plus en France marquent la liste des Lions par leur absence. Le Parisien Ismaël Bako ou encore le Limougeaud Mamadou Guisse n’ont pas été appelés. Il en est de même pour Manu Lecomte, le meneur étant forfait sur blessure. Frédéric Fauthoux s’est malgré tout dit « très heureux et fier » de voir Julien Mahé à la tête d’une sélection étrangère.

Pour espérer décrocher leur billet pour le Mondial 2027, la Belgique et la France doivent figurer parmi les trois premiers du groupe G composé de la Finlande, la Hongrie, et la Belgique et la France donc. Les trois premières équipes se qualifient ensuite pour un deuxième tour, où elles rejoindront les meilleures du groupe H.