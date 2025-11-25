Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe du Monde masculine

La Belgique ajuste sa liste avant d’affronter les Bleus

Première adversaire des Bleus lors des qualifications au Mondial 2027 (vendredi 28 novembre, à Rouen), la Belgique de Julien Mahé a dû réajuster son groupe dès son premier jour de travail, au gré des blessures.
|
00h00
Résumé
Écouter
La Belgique ajuste sa liste avant d’affronter les Bleus

Julien Mahé a été contraint de réajuster le groupe belge qui affrontera la France vendredi, en raison de blessures.

Crédit photo : Belgian Lions

À cinq jours de retrouver la France à Rouen pour la première journée de poules de qualifications au Mondial 2027, Julien Mahé doit revoir ses plans au gré des blessures. Dans un communiqué publié lundi 24 novembre, la Fédération Belge a fait état de trois blessures dès le premier jour de rassemblement, entraînant deux nouvelles convocations.

LIRE AUSSI

Ainsi Niels De Ridder et Vincent Kesteloot du club d’Antwerp, ainsi que Stephan Swenson, du Sporting Lisbonne, ont dû déclarer forfait en raison de blessures diverses. Ils sont remplacés par Zaccharie Mortant, qui évolue à Södertälje en Suède, et le jeune Adedayo Polet, du Spirou Charleroi.

Si ces absences sont relativement préjudiciables, Julien Mahé peut toujours compter sur son ancien joueur Loic Schwartz, ou encore l’éphémère Gravelinois Andy Van Vliet.

LIRE AUSSI

La Belgique sans plusieurs cadres pour la première de Mahé

Mais dans son point presse de début de rassemblement, Frédéric Fauthoux a reconnu que son compatriote Julien Mahé devait composer avec un groupe très remodelé, à qui « il manque beaucoup de joueurs ». Factuellement, la plupart des noms résonnant le plus en France marquent la liste des Lions par leur absence. Le Parisien Ismaël Bako ou encore le Limougeaud Mamadou Guisse n’ont pas été appelés. Il en est de même pour Manu Lecomte, le meneur étant forfait sur blessure. Frédéric Fauthoux s’est malgré tout dit « très heureux et fier » de voir Julien Mahé à la tête d’une sélection étrangère.

Pour espérer décrocher leur billet pour le Mondial 2027, la Belgique et la France doivent figurer parmi les trois premiers du groupe G composé de la Finlande, la Hongrie, et la Belgique et la France donc. Les trois premières équipes se qualifient ensuite pour un deuxième tour, où elles rejoindront les meilleures du groupe H.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
France
France
Suivre
Belgique
Belgique
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Coupe du Monde masculine
00h00La Belgique ajuste sa liste avant d’affronter les Bleus
Équipe de France
00h00« Un monument, un soldat, un pilier des Bleus » : Frédéric Fauthoux rend hommage à Andrew Albicy
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
Frédéric Fauthoux a retrouvé l'équipe de France pour le début des qualif' à la Coupe du monde
Qualif' Coupe du Monde
00h00Frédéric Fauthoux au début des qualif’ à la Coupe du monde : « Il faut démarrer ce nouveau cycle du mieux possible »
La saison inaugurale de la NBA Europe devrait être lancée en 2027-2028
NBA
00h00Pourquoi la NBA Europe est une bonne nouvelle ? Le Top 5 développé dans le n°21 de Courtside
Espoirs ELITE
00h00Espoirs ÉLITE – J9 : Cholet se reprend, Dijon enchaine, Nanterre et Monaco continuent leur course poursuite et Boulazac ferme la marche
Andrew Albicy va prendre sa retraite internationale
Qualif' Coupe du Monde
00h00Andrew Albicy tire sa révérence en équipe de France : une dernière fenêtre pour un monument des Bleus
La défense de l'Etoile Rouge contre Vienne, en Ligue adriatique
EuroLeague
00h00[Analyse] L’Étoile Rouge de Belgrade de Sasa Obradovic, meilleure défense d’EuroLeague : Process Corporation décrypte les clés du renouveau serbe
Nathan De Sousa profite de la trêve internationale pour couper après une période délicate avec Cholet
Betclic ELITE
00h00Nathan De Sousa avec les Bleus : une parenthèse bienvenue au milieu de la mauvaise passe de Cholet
Jeremiah Hill est parti en Tunisie durant la trêve internationale
Qualif' Coupe du Monde
00h00Jeremiah Hill part en sélection : la star de Chalon ne se reposera pas pendant la trêve internationale
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Tyler Herro dribble en contre-attaque avec deux coéquipiers du Miami Heat courant à ses côtés, lors d’un match NBA disputé devant un public nombreux.
NBA
00h00Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes
Rudy Gobert a fini en double-double contre Sacramento
NBA
00h00Défaite bête des Timberwolves de Rudy Gobert face aux Kings de Maxime Raynaud
Rodney Rogers en tenue de Wake Forest : à gauche, portrait en gros plan en plein effort, et à droite, tir en suspension devant un public lors d’un match universitaire.
NBA
00h00Rodney Rogers : l’ancien Sixième Homme des Suns est mort à 54 ans
Kevin Durant en tenue des Houston Rockets, debout sur le parquet avec les mains sur les hanches lors d’un match NBA.
NBA
00h00Kevin Durant manquera son grand retour à Phoenix : les Rockets privés de leur leader
Noah Penda en défense contre Boston ce dimanche
NBA
00h00Noah Penda deuxième rookie français à passer la barre des 10 points, Rupert signe son record de la saison
NBA
00h00Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama absent jusqu’à début décembre minimum
1 / 0