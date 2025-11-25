Frédéric Fauthoux au début des qualif’ à la Coupe du monde : « Il faut démarrer ce nouveau cycle du mieux possible »

À Rouen, Frédéric Fauthoux a retrouvé l’équipe de France pour lancer cette première fenêtre des qualifications à la Coupe du monde 2027. Le sélectionneur, qui sort d’un EuroBasket marqué par l’élimination en huitièmes de finale à Riga, doit composer avec un effectif remanié mais motivé, au sein duquel figure Andrew Albicy pour ses deux derniers matchs sous le maillot bleu.

Avant d’affronter la Belgique ce vendredi puis la Finlande lundi, Frédéric Fauthoux a détaillé les enjeux de cette fenêtre internationale.

Nouveau cycle, mêmes ambitions

« À chaque fois qu’on retrouve l’équipe de France, il y a de l’enthousiasme… et beaucoup de responsabilité », rappelle Frédéric Fauthoux. Le sélectionneur sait que cette fenêtre lance « une longue route pour se qualifier pour le championnat du monde », un parcours qui pourrait ensuite ouvrir la porte aux Jeux olympiques de Los Angeles.

Comme souvent en novembre, l’équipe doit se reconstruire : absents NBA, absents EuroLeague, négociations avec les clubs. Le sélectionneur souligne pourtant une chance : « À chaque fois qu’on appelle un joueur pour l’équipe de France, il y a toujours une réponse très positive ».

Composer malgré les absents

Les Bleus doivent s’adapter, entre joueurs indisponibles et nouveaux visages. Pour Fauthoux, la gestion du collectif ne peut pas se projeter aux futures compétitions internationales : « On ne se concentre que sur ces (deux) matchs-là », insiste-t-il.

Le staff rappelle néanmoins aux joueurs le fonctionnement des fenêtres et la possibilité qu’ils soient de nouveau appelés plus tard, même si cela a peu été le cas l’an dernier pour les éléments sélectionnés en novembre 2024.

Belgique : un adversaire renouvelé

La Belgique arrive fortement remaniée, avec un nouveau sélectionneur, le Français Julien Mahé. « Il manque beaucoup de joueurs », note Fauthoux, qui a cherché à anticiper les intentions de son ancien collègue : « Je suis très heureux et fier qu’il ait pris une sélection étrangère ».

La Finlande, un autre défi

Après la Belgique, les Bleus prendront la direction de la Finlande ce lundi 1er décembre. Après la réception de la Belgique, ce déplacement s’annonce encore plus complexe.

« Ça sera un contexte très particulier, ça aura une autre ambiance, rappelle le coach de la JL Bourg, qui n’oublie pas que les Bleus y ont déjà perdu par le passé. Ce qu’on nous dit, c’est que la salle est pleine depuis très longtemps. Et puis surtout, contrairement à nous, ils ont un collectif rodé depuis maintenant quelques années et ils se connaissent par cœur. Alors bien sûr, il manque un joueur plus que majeur (Lauri Markkanen, ndlr), mais tout le reste de leur ossature de l’Euro et leurs joueurs leaders seront là. »

En effet, la salle sera pleine depuis longtemps et neuf joueurs présents à l’Euro seront encore là. De quoi assurer une vraie continuité et compétitivité pour une sélection qui a fini quatrième à Riga après avoir avoir sorti la Serbie en huitièmes de finale, et la Géorgie en quarts.

Rouen, une salle connue et appréciée

La préparation de ces deux rencontres a débuté à la Kindarena, une salle habituée à recevoir l’équipe de France depuis sa sortie de terre. Si le public ne pousse que très rarement le club local, le RMB, en revanche le Landais s’attend à un vrai soutien populaire vendredi pour bien lancer cette nouvelle campagne. « Partout où l’équipe de France se déplace, il y a de très bonnes ambiances », estime Fauthoux.

Jeunes joueurs, partenaires d’entraînement : l’avenir en observation

Les partenaires d’entraînement – Nathan De Sousa, Lucas Dufeal, Narcisse Ngoy – sont aussi scrutés dans le but d’en savoir mieux sur leur potentiel et où ils en sont. « On fait venir trois joueurs qui seront sûrement intéressants dans le futur ».

Dans le groupe, certains vivent leur première convocation. La présence de cadres comme Albicy, Nicolas Lang ou même du revenant Louis Labeyrie doit les accompagner : « Ces matchs sont très difficiles… c’est important d’avoir un mix d’expérience et de nouveaux ».

Bien démarrer pour lancer un cycle

L’objectif est clair : lancer ce nouveau cycle 2027-2028 sur une note positive. « On espère pour aller jusqu ‘au bout, à la Coupe du monde 2027 et puis après aux JO 2028. Donc, il faut le démarrer du mieux possible, forcément. Maintenant, il y aura six fenêtres, donc le chemin est long, et tout ce qu ‘on peut prendre vite, il faut le prendre », conclut Fauthoux.

Propos recueillis par Alexandre Sanson, à Rouen