Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Frédéric Fauthoux au début des qualif’ à la Coupe du monde : « Il faut démarrer ce nouveau cycle du mieux possible »

Équipe de France - Les Bleus de Frédéric Fauthoux lancent une nouvelle campagne ce vendredi à Rouen contre la Belgique, avant un déplacement périlleux en Finlande. Deux mois et demi après la fin de l’EuroBasket, le sélectionneur a fait le point devant la presse, avec un groupe remodelé et les deux derniers matchs internationaux d’Andrew Albicy.
|
00h00
Résumé
Écouter
Frédéric Fauthoux au début des qualif’ à la Coupe du monde : « Il faut démarrer ce nouveau cycle du mieux possible »

Frédéric Fauthoux a retrouvé l’équipe de France pour le début des qualif’ à la Coupe du monde

Crédit photo : Julie Dumélié

À Rouen, Frédéric Fauthoux a retrouvé l’équipe de France pour lancer cette première fenêtre des qualifications à la Coupe du monde 2027. Le sélectionneur, qui sort d’un EuroBasket marqué par l’élimination en huitièmes de finale à Riga, doit composer avec un effectif remanié mais motivé, au sein duquel figure Andrew Albicy pour ses deux derniers matchs sous le maillot bleu.

Avant d’affronter la Belgique ce vendredi puis la Finlande lundi, Frédéric Fauthoux a détaillé les enjeux de cette fenêtre internationale.

Nouveau cycle, mêmes ambitions

« À chaque fois qu’on retrouve l’équipe de France, il y a de l’enthousiasme… et beaucoup de responsabilité », rappelle Frédéric Fauthoux. Le sélectionneur sait que cette fenêtre lance « une longue route pour se qualifier pour le championnat du monde », un parcours qui pourrait ensuite ouvrir la porte aux Jeux olympiques de Los Angeles.

Comme souvent en novembre, l’équipe doit se reconstruire : absents NBA, absents EuroLeague, négociations avec les clubs. Le sélectionneur souligne pourtant une chance : « À chaque fois qu’on appelle un joueur pour l’équipe de France, il y a toujours une réponse très positive ».

Composer malgré les absents

Les Bleus doivent s’adapter, entre joueurs indisponibles et nouveaux visages. Pour Fauthoux, la gestion du collectif ne peut pas se projeter aux futures compétitions internationales : « On ne se concentre que sur ces (deux) matchs-là », insiste-t-il.

Le staff rappelle néanmoins aux joueurs le fonctionnement des fenêtres et la possibilité qu’ils soient de nouveau appelés plus tard, même si cela a peu été le cas l’an dernier pour les éléments sélectionnés en novembre 2024.

Belgique : un adversaire renouvelé

La Belgique arrive fortement remaniée, avec un nouveau sélectionneur, le Français Julien Mahé. « Il manque beaucoup de joueurs », note Fauthoux, qui a cherché à anticiper les intentions de son ancien collègue : « Je suis très heureux et fier qu’il ait pris une sélection étrangère ».

LIRE AUSSI

La Finlande, un autre défi

Après la Belgique, les Bleus prendront la direction de la Finlande ce lundi 1er décembre. Après la réception de la Belgique, ce déplacement s’annonce encore plus complexe.

« Ça sera un contexte très particulier, ça aura une autre ambiance, rappelle le coach de la JL Bourg, qui n’oublie pas que les Bleus y ont déjà perdu par le passé. Ce qu’on nous dit, c’est que la salle est pleine depuis très longtemps. Et puis surtout, contrairement à nous, ils ont un collectif rodé depuis maintenant quelques années et ils se connaissent par cœur. Alors bien sûr, il manque un joueur plus que majeur (Lauri Markkanen, ndlr), mais tout le reste de leur ossature de l’Euro et leurs joueurs leaders seront là. »

En effet, la salle sera pleine depuis longtemps et neuf joueurs présents à l’Euro seront encore là. De quoi assurer une vraie continuité et compétitivité pour une sélection qui a fini quatrième à Riga après avoir avoir sorti la Serbie en huitièmes de finale, et la Géorgie en quarts.

Rouen, une salle connue et appréciée

La préparation de ces deux rencontres a débuté à la Kindarena, une salle habituée à recevoir l’équipe de France depuis sa sortie de terre. Si le public ne pousse que très rarement le club local, le RMB, en revanche le Landais s’attend à un vrai soutien populaire vendredi pour bien lancer cette nouvelle campagne. « Partout où l’équipe de France se déplace, il y a de très bonnes ambiances », estime Fauthoux.

Jeunes joueurs, partenaires d’entraînement : l’avenir en observation

Les partenaires d’entraînement – Nathan De Sousa, Lucas DufealNarcisse Ngoy – sont aussi scrutés dans le but d’en savoir mieux sur leur potentiel et où ils en sont. « On fait venir trois joueurs qui seront sûrement intéressants dans le futur ».

Dans le groupe, certains vivent leur première convocation. La présence de cadres comme Albicy, Nicolas Lang ou même du revenant Louis Labeyrie doit les accompagner : « Ces matchs sont très difficiles… c’est important d’avoir un mix d’expérience et de nouveaux ».

Bien démarrer pour lancer un cycle

L’objectif est clair : lancer ce nouveau cycle 2027-2028 sur une note positive. « On espère pour aller jusqu ‘au bout, à la Coupe du monde 2027 et puis après aux JO 2028. Donc, il faut le démarrer du mieux possible, forcément. Maintenant, il y aura six fenêtres, donc le chemin est long, et tout ce qu ‘on peut prendre vite, il faut le prendre », conclut Fauthoux.

Propos recueillis par Alexandre Sanson, à Rouen

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
France
France
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
gomma
Je comprends rien aux diffuseurs ... Pourquoi le groupe TF1 ne retransmet pas les matchs des qualifs ce weekend ?
Répondre
(0) J'aime
matthieudittp
Je crois que le groupe TF1 n'a les droit que pour les compétition Euro et Coupe du monde...mais pas pour les fenêtres internationales !
Répondre
(0) J'aime
pauldoux
Perso je suivrai avec intérêt les débuts de julien et Matis nos deux anciens locaux. Opposés cette fois ci
Répondre
(0) J'aime
pauldoux
Mathis (foutu correcteur)
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Coupe du Monde masculine
00h00La Belgique ajuste sa liste avant d’affronter les Bleus
Équipe de France
00h00« Un monument, un soldat, un pilier des Bleus » : Frédéric Fauthoux rend hommage à Andrew Albicy
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
Frédéric Fauthoux a retrouvé l'équipe de France pour le début des qualif' à la Coupe du monde
Qualif' Coupe du Monde
00h00Frédéric Fauthoux au début des qualif’ à la Coupe du monde : « Il faut démarrer ce nouveau cycle du mieux possible »
La saison inaugurale de la NBA Europe devrait être lancée en 2027-2028
NBA
00h00Pourquoi la NBA Europe est une bonne nouvelle ? Le Top 5 développé dans le n°21 de Courtside
Espoirs ELITE
00h00Espoirs ÉLITE – J9 : Cholet se reprend, Dijon enchaine, Nanterre et Monaco continuent leur course poursuite et Boulazac ferme la marche
Andrew Albicy va prendre sa retraite internationale
Qualif' Coupe du Monde
00h00Andrew Albicy tire sa révérence en équipe de France : une dernière fenêtre pour un monument des Bleus
La défense de l'Etoile Rouge contre Vienne, en Ligue adriatique
EuroLeague
00h00[Analyse] L’Étoile Rouge de Belgrade de Sasa Obradovic, meilleure défense d’EuroLeague : Process Corporation décrypte les clés du renouveau serbe
Nathan De Sousa profite de la trêve internationale pour couper après une période délicate avec Cholet
Betclic ELITE
00h00Nathan De Sousa avec les Bleus : une parenthèse bienvenue au milieu de la mauvaise passe de Cholet
Jeremiah Hill est parti en Tunisie durant la trêve internationale
Qualif' Coupe du Monde
00h00Jeremiah Hill part en sélection : la star de Chalon ne se reposera pas pendant la trêve internationale
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Tyler Herro dribble en contre-attaque avec deux coéquipiers du Miami Heat courant à ses côtés, lors d’un match NBA disputé devant un public nombreux.
NBA
00h00Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes
Rudy Gobert a fini en double-double contre Sacramento
NBA
00h00Défaite bête des Timberwolves de Rudy Gobert face aux Kings de Maxime Raynaud
Rodney Rogers en tenue de Wake Forest : à gauche, portrait en gros plan en plein effort, et à droite, tir en suspension devant un public lors d’un match universitaire.
NBA
00h00Rodney Rogers : l’ancien Sixième Homme des Suns est mort à 54 ans
Kevin Durant en tenue des Houston Rockets, debout sur le parquet avec les mains sur les hanches lors d’un match NBA.
NBA
00h00Kevin Durant manquera son grand retour à Phoenix : les Rockets privés de leur leader
Noah Penda en défense contre Boston ce dimanche
NBA
00h00Noah Penda deuxième rookie français à passer la barre des 10 points, Rupert signe son record de la saison
NBA
00h00Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama absent jusqu’à début décembre minimum
1 / 0