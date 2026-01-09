Nancy avant la réception du leader monégasque : « On sait qu’on n’a rien à perdre »

Ce sera le choc de la soirée du samedi 10 janvier, diffusé à 20h30 sur DAZN. Au Palais des Sports Jean Weille, le SLUC de Nancy accueillera l’AS Monaco. L’occasion pour le club lorrain d’offrir un beau spectacle à ses fans pour débuter l’année, après deux semaines de trêve. Ce sera le premier duel de la saison entre les deux équipes, qui clôturera par la même occasion la phase aller de cette saison 2025/26 de Betclic ÉLITE.

Un duel entre deux équipes aux dynamiques opposées, tant Nancy reste sur trois défaites d’affilée, et Monaco sur quatre victoires consécutives en championnat, sept toutes compétitions confondues. Mais ce n’est pas pour autant que les hommes de Sylvain Lautié s’avouent vaincus. Au contraire. Ces derniers ont décidé d’affronter ce match avec une mentalité de gagnant, ou au moins celle de l’outsider qui n’a rien à perdre. C’est ce qu’a expliqué Stéphane Gombauld dans un texte relayé sur les réseaux sociaux du club.

« Rien à perdre »

« On a eu une grosse semaine d’entraînement » révèle l’intérieur nancéen. « On est bien mentalement et physiquement, prêts à aborder ce match de la meilleure des manières. De toute façon on sait qu’on n’a rien à perdre, et on aura à cœur de performer face à cette équipe talentueuse ». Si leurs deux affrontements face à l’ASM avaient tourné au vinaigre la saison dernière (-21 à chaque fois), ils pourront s’appuyer sur le 2-0 infligé lors de la saison 2023/24. « On va mettre un maximum d’intensité et d’énergie, utiliser toutes nos forces, avec l’aide des supporters pour nous pousser et nous motiver. On aura besoin de l’aide de tout le monde ! »

La tâche s’annonce ardue, tant un écart existe entre les effectifs et leurs dynamiques. D’autant plus que Monaco n’a toujours pas perdu le moindre match à l’extérieur cette saison en Betclic ÉLITE (7 victoires en 7 matchs), et que Nancy a en revanche un bilan tout juste à l’équilibre à la maison (3 victoires pour 3 défaites). Mais ils ont été capables de faire tomber le leader parisien à Jean-Weille au mois de décembre, et voudront renouveler l’exploit face à un autre des trois clubs d’EuroLeague.

Monaco, qui sort d’une victoire impressionnante en coupe d’Europe dans un choc au sommet à Valence, ne sera pas de cet avis-là. « On a un autre match de championnat français dans deux jours, donc il faut continuer le combat » exprimait jeudi Alpha Diallo, qui reste concentré comme son équipe. Ces derniers devront faire sans Daniel Theis, toujours blessé à la main. Tandis qu’en face, la présence d’Enzo Goudou-Sinha, diagnostiqué d’une entorse à la cheville fin décembre, est incertaine.