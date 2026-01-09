Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Nancy avant la réception du leader monégasque : « On sait qu’on n’a rien à perdre »

Betclic ÉLITE - Nancy (11e) va réceptionner Monaco (1er) dans son antre ce samedi 10 janvier, dans un duel entre deux équipes aux dynamiques opposées.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nancy avant la réception du leader monégasque : « On sait qu’on n’a rien à perdre »

Le SLUC prêt à mieux attaquer l’année 2026 qu’il n’a fini 2025 ?

Crédit photo : Lilian Bordron

Ce sera le choc de la soirée du samedi 10 janvier, diffusé à 20h30 sur DAZN. Au Palais des Sports Jean Weille, le SLUC de Nancy accueillera l’AS Monaco. L’occasion pour le club lorrain d’offrir un beau spectacle à ses fans pour débuter l’année, après deux semaines de trêve. Ce sera le premier duel de la saison entre les deux équipes, qui clôturera par la même occasion la phase aller de cette saison 2025/26 de Betclic ÉLITE.

Un duel entre deux équipes aux dynamiques opposées, tant Nancy reste sur trois défaites d’affilée, et Monaco sur quatre victoires consécutives en championnat, sept toutes compétitions confondues. Mais ce n’est pas pour autant que les hommes de Sylvain Lautié s’avouent vaincus. Au contraire. Ces derniers ont décidé d’affronter ce match avec une mentalité de gagnant, ou au moins celle de l’outsider qui n’a rien à perdre. C’est ce qu’a expliqué Stéphane Gombauld dans un texte relayé sur les réseaux sociaux du club.

LIRE AUSSI

« Rien à perdre »

« On a eu une grosse semaine d’entraînement » révèle l’intérieur nancéen. « On est bien mentalement et physiquement, prêts à aborder ce match de la meilleure des manières. De toute façon on sait qu’on n’a rien à perdre, et on aura à cœur de performer face à cette équipe talentueuse ».  Si leurs deux affrontements face à l’ASM avaient tourné au vinaigre la saison dernière (-21 à chaque fois), ils pourront s’appuyer sur le 2-0 infligé lors de la saison 2023/24. « On va mettre un maximum d’intensité et d’énergie, utiliser toutes nos forces, avec l’aide des supporters pour nous pousser et nous motiver. On aura besoin de l’aide de tout le monde ! »

La tâche s’annonce ardue, tant un écart existe entre les effectifs et leurs dynamiques. D’autant plus que Monaco n’a toujours pas perdu le moindre match à l’extérieur cette saison en Betclic ÉLITE (7 victoires en 7 matchs), et que Nancy a en revanche un bilan tout juste à l’équilibre à la maison (3 victoires pour 3 défaites). Mais ils ont été capables de faire tomber le leader parisien à Jean-Weille au mois de décembre, et voudront renouveler l’exploit face à un autre des trois clubs d’EuroLeague.

Monaco, qui sort d’une victoire impressionnante en coupe d’Europe dans un choc au sommet à Valence, ne sera pas de cet avis-là. « On a un autre match de championnat français dans deux jours, donc il faut continuer le combat » exprimait jeudi Alpha Diallo, qui reste concentré comme son équipe. Ces derniers devront faire sans Daniel Theis, toujours blessé à la main. Tandis qu’en face, la présence d’Enzo Goudou-Sinha, diagnostiqué d’une entorse à la cheville fin décembre, est incertaine.

Monaco
Monaco
Suivre
Nancy
Nancy
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Livenews
Ja Morant et Tuomas Iisalo entretiendraient une relation compliquée
NBA
00h00Ja Morant bientôt transféré ? Memphis étudie les offres
Betclic Élite
00h00[Vidéo] La géniale initiative de DAZN, qui a mis Matthew Strazel sous micro et caméra pendant le All-Star
Betclic ELITE
00h00Nancy avant la réception du leader monégasque : « On sait qu’on n’a rien à perdre »
Noah Bolanga avec les Utah Tech Trailblazers
NCAA
00h00Petar Majstorovic et Noah Bolanga encore productifs en NCAA malgré des défaites
NBA
00h00Noah Penda serein quant à sa situation au Orlando Magic : « J’essaie de me tenir prêt à chaque fois »
Betclic ELITE
00h00Qualifications LNB : nouveaux joueurs, entraîneurs et transformations de contrat en Betclic ELITE et ELITE 2
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin trouve le remplaçant de Jordan Caroline chez les Espoirs
Mon Actu BeBasket
Médias
00h00Dans « mon actu », réunissez les infos que vous ne voulez pas manquer sur BeBasket
Betclic ELITE
00h00Lahaou Konaté et Le Portel déclarent « la guerre » à Saint-Quentin pour le derby des mal classés
NBA
00h00Ousmane Dieng enfin de retour et utilisé par Oklahoma City face à Memphis ?
1 / 0
Livenews NBA
Ja Morant et Tuomas Iisalo entretiendraient une relation compliquée
NBA
00h00Ja Morant bientôt transféré ? Memphis étudie les offres
NBA
00h00Noah Penda serein quant à sa situation au Orlando Magic : « J’essaie de me tenir prêt à chaque fois »
NBA
00h00Ousmane Dieng enfin de retour et utilisé par Oklahoma City face à Memphis ?
Chet Holmgren sera absent ce vendredi pour la rencontre face aux Grizzlies
NBA
00h00Oklahoma City Thunder : un champion en proie au doute ?
Le meneur du Jazz vit seulement sa 3ème saison NBA
NBA
00h00Keyonte George, l’étoile montante qui porte le Jazz
L'intérieur des Warriors accumule les expulsions depuis plusieurs saisons
NBA
00h00Draymond Green critique ouvertement l’arbitrage NBA
L'hommage a eu lieu avant le match face aux Cavaliers
NBA
00h00Les Timberwolves rendent hommage à Renee Good, tuée par un agent de l’ICE
Rudy Gobert est dans la forme de sa vie sur ce début d'année 2026
NBA
00h00Rudy Gobert toujours plus fort, c’est le tube de l’hiver
Après une longue série de défaites, le coach des Pacers passe la barre des 1000 victoires
NBA
00h00Rick Carlisle rejoint le club des 1000 victoires : un exploit historique pour l’entraîneur des Pacers
Anthony Davis figure parmi les noms fréquemment cités dans les rumeurs de transfert
NBA
00h00La trade deadline NBA 2026 pourrait être explosive
1 / 0