NBA

Rudy Gobert toujours plus fort, c’est le tube de l’hiver

NBA - Rudy Gobert enchaîne les performances de très haut niveau avec les Minnesota Timberwolves. Ultra-efficace, dominant défensivement et désormais irréprochable dans le jeu près du cercle, le pivot français s’impose comme l’un des joueurs les plus influents de la NBA en ce cœur d’hiver.
|
00h00
Rudy Gobert toujours plus fort, c'est le tube de l'hiver

Rudy Gobert est dans la forme de sa vie sur ce début d’année 2026

Crédit photo : © Bruce Kluckhohn-Imagn Images

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) n’a jamais semblé aussi bien synchronisé avec son équipe que ces dernières semaines. Au cœur de la série de victoires des Minnesota Timberwolves, désormais quatrièmes de la Conférence Ouest, le Français affiche une constance et une efficacité qui le replacent au centre des débats de la ligue, aussi bien collectifs qu’individuels.

Rudy Gobert a dominé Jarrett Allen ce jeudi lors de la victoire des Minnesota Timberwolves au Target Center
Rudy Gobert a dominé Jarrett Allen ce jeudi lors de la victoire des Minnesota Timberwolves au Target Center (photo : Bruce Kluckhohn-Imagn Images)

Un impact historique à l’efficacité maximale

Sur le plan statistique, Rudy Gobert est en train de signer une séquence rarissime. Il est devenu le joueur avec le plus de matches en double-double à 100% de réussite au tir dans l’histoire de la NBA. Sur ses quatre dernières sorties, le pivot des Wolves tourne à 13,8 points, 13,8 rebonds et 1,5 contre, le tout à 85,2% de réussite aux tirs, en un peu plus de 32 minutes par match.

Cette domination dans la peinture se traduit directement dans le jeu de Minnesota. Contre Cleveland ce jeudi, Gobert a encore livré une prestation propre et autoritaire (11 points à 5/5 au tir, 13 rebonds, 3 passes), symbolisant l’efficacité collective des Timberwolves, auteurs d’un impressionnant 57% de réussite globale.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
11
PTS
13
REB
3
PDE
Logo NBA
MIN
131 122
CLE

Une série collective qui propulse Minnesota

Face aux Cavaliers (131-122), Minnesota a confirmé sa dynamique exceptionnelle. Portés par Julius Randle (28 points, 11 rebonds, 8 passes) et un Anthony Edwards (25 points) qui a passé le cap des 10 000 points en carrière, les Wolves ont signé une quatrième victoire consécutive et affichent désormais le meilleur bilan NBA depuis Thanksgiving (15 victoires en 20 matches).

LIRE AUSSI

Dans ce contexte, Rudy Gobert reste le pilier défensif autour duquel tout s’articule. Sa présence dissuasive, son contrôle du rebond et sa capacité à finir sans déchet près du cercle sécurisent un collectif en pleine confiance.

Une reconnaissance grandissante dans la ligue

Cette montée en puissance ne passe pas inaperçue. Selon les bookmakers, Rudy Gobert est désormais le deuxième favori pour le titre de Défenseur de l’Année, derrière Chet Holmgren (2,16 m, 23 ans) d’Oklahoma City. Une position logique au vu de son influence sur le jeu et des résultats des Timberwolves.

Anthony Edwards n’a d’ailleurs pas manqué de souligner l’évolution offensive de son pivot : « Il a été phénoménal. Sa qualité de réception (des balles) est devenue incroyable. Il attrape tout maintenant… J’adore jouer avec quelqu’un comme lui, parce qu’il est prêt à progresser. »

À 33 ans, le double médaillé d’argent olympique continue de faire évoluer son jeu, en limitant les pertes de balle et en maximisant chaque opportunité. Une progression saluée jusque chez ses adversaires, à l’image d’Erik Spoelstra qui le qualifiait récemment de « vétéran orgueilleux, un winner, l’un des joueurs les plus sous-estimés de la ligue ».

LIRE AUSSI

Un dossier All-NBA plus que jamais ouvert

Dans une saison où seuls Nikola Jokic et Victor Wembanyama semblent aujourd’hui rivaliser en termes d’impact global au poste de pivot, Rudy Gobert coche de plus en plus de cases. Sa domination défensive, combinée à une efficacité offensive de plus en plus perceptible, fait de lui un candidat crédible aux distinctions individuelles majeures.

Si Minnesota poursuit sur ce rythme, le Français pourrait bien transformer cet hiver brûlant en printemps doré.

Dans les autres matches : Moussa Diabaté confirmé, Tidjane Salaün plus discret à Charlotte

Si Rudy Gobert a une nouvelle fois brillé, les deux autres Français engagés ce jeudi ont connu des fortunes diverses. À Charlotte, Moussa Diabaté continue de gagner du crédit dans la rotation des Hornets, tandis que Tidjane Salaün a vécu une soirée plus compliquée dans un match accroché, mais finalement remporté par Indiana, qui a ainsi offert une millième succès en carrière à Rick Carlisle.

Titularisé pour la septième fois consécutive, Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a passé 36 minutes sur le parquet face aux Indiana Pacers. L’intérieur tricolore a compilé 10 points (à 2/5 au tir), 5 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre, confirmant la confiance accordée par son coach Charles Lee. Même dans la défaite (112-114), l’ancien joueur des Los Angeles Clippers s’installe durablement comme une option crédible dans la raquette de Charlotte, notamment par son activité et son impact défensif.

En sortie de banc, Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) a eu un rôle plus limité. Aligné 13 minutes, l’ailier-fort a inscrit 4 points à 2/5 au tir, dont 0/3 derrière l’arc, avec 2 rebonds et 1 passe. Dans un match longtemps indécis, le rookie n’a pas réellement trouvé son rythme offensif, mais continue d’accumuler de l’expérience au plus haut niveau.

Dans cette soirée NBA à trois Français seulement, la hiérarchie était claire : Rudy Gobert reste le patron tricolore outre-Atlantique, tandis que Diabaté et Salaün poursuivent, chacun à leur rythme, leur apprentissage et leur intégration dans des contextes très différents.

Rudy Gobert déborde les Cleveland Cavaliers de Jarrett Allen et les Timberwolves l'emportent encore
Rudy Gobert déborde les Cleveland Cavaliers de Jarrett Allen et les Timberwolves l’emportent encore (photo : Bruce Kluckhohn-Imagn Images)
NBA
NBA
Commentaires

helmutfritze
Avec tout ce qu'il a l'habitude de prendre injustement dans la gueule, ce genre d'articles, qu'on a vu plusieurs fois ces derniers jours, font plaisir à lire.
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
