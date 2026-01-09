Rudy Gobert toujours plus fort, c’est le tube de l’hiver

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) n’a jamais semblé aussi bien synchronisé avec son équipe que ces dernières semaines. Au cœur de la série de victoires des Minnesota Timberwolves, désormais quatrièmes de la Conférence Ouest, le Français affiche une constance et une efficacité qui le replacent au centre des débats de la ligue, aussi bien collectifs qu’individuels.

Un impact historique à l’efficacité maximale

Sur le plan statistique, Rudy Gobert est en train de signer une séquence rarissime. Il est devenu le joueur avec le plus de matches en double-double à 100% de réussite au tir dans l’histoire de la NBA. Sur ses quatre dernières sorties, le pivot des Wolves tourne à 13,8 points, 13,8 rebonds et 1,5 contre, le tout à 85,2% de réussite aux tirs, en un peu plus de 32 minutes par match.

Cette domination dans la peinture se traduit directement dans le jeu de Minnesota. Contre Cleveland ce jeudi, Gobert a encore livré une prestation propre et autoritaire (11 points à 5/5 au tir, 13 rebonds, 3 passes), symbolisant l’efficacité collective des Timberwolves, auteurs d’un impressionnant 57% de réussite globale.

Une série collective qui propulse Minnesota

Face aux Cavaliers (131-122), Minnesota a confirmé sa dynamique exceptionnelle. Portés par Julius Randle (28 points, 11 rebonds, 8 passes) et un Anthony Edwards (25 points) qui a passé le cap des 10 000 points en carrière, les Wolves ont signé une quatrième victoire consécutive et affichent désormais le meilleur bilan NBA depuis Thanksgiving (15 victoires en 20 matches).

Dans ce contexte, Rudy Gobert reste le pilier défensif autour duquel tout s’articule. Sa présence dissuasive, son contrôle du rebond et sa capacité à finir sans déchet près du cercle sécurisent un collectif en pleine confiance.

Une reconnaissance grandissante dans la ligue

Cette montée en puissance ne passe pas inaperçue. Selon les bookmakers, Rudy Gobert est désormais le deuxième favori pour le titre de Défenseur de l’Année, derrière Chet Holmgren (2,16 m, 23 ans) d’Oklahoma City. Une position logique au vu de son influence sur le jeu et des résultats des Timberwolves.

Anthony Edwards n’a d’ailleurs pas manqué de souligner l’évolution offensive de son pivot : « Il a été phénoménal. Sa qualité de réception (des balles) est devenue incroyable. Il attrape tout maintenant… J’adore jouer avec quelqu’un comme lui, parce qu’il est prêt à progresser. »

Asked Anthony Edwards about Rudy Gobert's offensive growth this season. "He's been phenomenal. His catching has gotten tremendous. It's crazy. He's catching everything now… Somebody like that I love to play with because he's willing to grow." pic.twitter.com/bi2lR6J2sc — Dane Moore (@DaneMooreNBA) January 9, 2026

À 33 ans, le double médaillé d’argent olympique continue de faire évoluer son jeu, en limitant les pertes de balle et en maximisant chaque opportunité. Une progression saluée jusque chez ses adversaires, à l’image d’Erik Spoelstra qui le qualifiait récemment de « vétéran orgueilleux, un winner, l’un des joueurs les plus sous-estimés de la ligue ».

Un dossier All-NBA plus que jamais ouvert

Dans une saison où seuls Nikola Jokic et Victor Wembanyama semblent aujourd’hui rivaliser en termes d’impact global au poste de pivot, Rudy Gobert coche de plus en plus de cases. Sa domination défensive, combinée à une efficacité offensive de plus en plus perceptible, fait de lui un candidat crédible aux distinctions individuelles majeures.

Si Minnesota poursuit sur ce rythme, le Français pourrait bien transformer cet hiver brûlant en printemps doré.

Rudy Gobert driving deceleration pump-fake + layup WOW pic.twitter.com/9ZchGFN6KH — Timberwolves Clips (@WolvesClips) January 9, 2026