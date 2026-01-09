Anthony Edwards rejoint l’élite NBA avec 10 000 points à seulement 24 ans

Anthony Edwards vient d’écrire une nouvelle page de l’histoire NBA. Lors de la victoire 131-122 des Minnesota Timberwolves contre les Cleveland Cavaliers jeudi soir, la star de 24 ans a franchi la barre symbolique des 10 000 points en carrière grâce à un fadeaway à mi-distance depuis la ligne de fond.

À 24 ans et 156 jours, Edwards devient le troisième plus jeune joueur de l’histoire de la ligue à atteindre ce cap prestigieux. Seuls LeBron James (23 ans et 59 jours) et Kevin Durant (24 ans et 33 jours) ont fait mieux que lui. Cette performance le place dans un groupe très select de sept joueurs ayant franchi les 10 000 points avant 25 ans, aux côtés de Kobe Bryant, Luka Dončić, Tracy McGrady et Carmelo Anthony.

ANTHONY EDWARDS Officially Has 10,000 All Time Points, 3rd Youngest to Reach 10K behind Kevin Durant & LeBron James. 24 Years Old, Greatness in The Making pic.twitter.com/ntUBivLXKY — GOAT 5҉ ✟ (@SaintTrece) January 9, 2026

Une performance remarquable malgré la modestie d’Edwards

Malgré cet exploit historique, Edwards reste humble face à cette réalisation. « Pour être honnête, c’est cool, mais je sais qu’il me reste beaucoup de chemin à parcourir, donc ce n’est vraiment rien, en fait », a déclaré le joueur après la rencontre. « Je suis un peu déçu d’avoir dépassé Kobe. J’aurais aimé attendre 100 jours de plus ou quelque chose comme ça, mais bon, c’est comme ça. »

Cette soirée mémorable s’est accompagnée d’une performance collective exceptionnelle des Timberwolves, qui ont établi des records saisonniers avec 57% de réussite aux tirs (51/89) et 53% à 3-points (20/38). Edwards a contribué avec 25 points, 9 passes décisives et 7 rebonds, shootant à 50% (10/20) et 57% à 3-points (4/7).

L’entraîneur Chris Finch n’a pas manqué de souligner le talent naturel de son joueur : « Le scoring lui vient naturellement de bien des façons », a-t-il confié, se remémorant le premier match à 40 points d’Edwards lors de sa saison rookie à Phoenix.

Sélectionné en première position de la draft 2020 et ayant débuté à 19 ans, Edwards a atteint ce cap en 412 matchs, ce qui en fait le 28ème joueur le plus rapide de l’histoire NBA et le septième parmi les joueurs actifs. Dans l’histoire des Timberwolves, seuls Kevin Garnett et Karl-Anthony Towns avaient franchi cette barre avant lui.