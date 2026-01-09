Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Anthony Edwards rejoint l’élite NBA avec 10 000 points à seulement 24 ans

Anthony Edwards devient le troisième plus jeune joueur de l'histoire NBA à atteindre les 10 000 points en carrière. La star des Minnesota Timberwolves rejoint LeBron James et Kevin Durant dans ce club très fermé.
|
00h00
Résumé
Écouter
Anthony Edwards rejoint l’élite NBA avec 10 000 points à seulement 24 ans

L’arrière de 24 ans rentre dans l’histoire

Crédit photo : © Bruce Kluckhohn-Imagn Images

Anthony Edwards vient d’écrire une nouvelle page de l’histoire NBA. Lors de la victoire 131-122 des Minnesota Timberwolves contre les Cleveland Cavaliers jeudi soir, la star de 24 ans a franchi la barre symbolique des 10 000 points en carrière grâce à un fadeaway à mi-distance depuis la ligne de fond.

À 24 ans et 156 jours, Edwards devient le troisième plus jeune joueur de l’histoire de la ligue à atteindre ce cap prestigieux. Seuls LeBron James (23 ans et 59 jours) et Kevin Durant (24 ans et 33 jours) ont fait mieux que lui. Cette performance le place dans un groupe très select de sept joueurs ayant franchi les 10 000 points avant 25 ans, aux côtés de Kobe Bryant, Luka Dončić, Tracy McGrady et Carmelo Anthony.

Une performance remarquable malgré la modestie d’Edwards

Malgré cet exploit historique, Edwards reste humble face à cette réalisation. « Pour être honnête, c’est cool, mais je sais qu’il me reste beaucoup de chemin à parcourir, donc ce n’est vraiment rien, en fait », a déclaré le joueur après la rencontre. « Je suis un peu déçu d’avoir dépassé Kobe. J’aurais aimé attendre 100 jours de plus ou quelque chose comme ça, mais bon, c’est comme ça. »

Cette soirée mémorable s’est accompagnée d’une performance collective exceptionnelle des Timberwolves, qui ont établi des records saisonniers avec 57% de réussite aux tirs (51/89) et 53% à 3-points (20/38). Edwards a contribué avec 25 points, 9 passes décisives et 7 rebonds, shootant à 50% (10/20) et 57% à 3-points (4/7).

Anthony EDWARDS
Anthony EDWARDS
25
PTS
7
REB
9
PDE
Logo NBA
MIN
131 122
CLE

L’entraîneur Chris Finch n’a pas manqué de souligner le talent naturel de son joueur : « Le scoring lui vient naturellement de bien des façons », a-t-il confié, se remémorant le premier match à 40 points d’Edwards lors de sa saison rookie à Phoenix.

Sélectionné en première position de la draft 2020 et ayant débuté à 19 ans, Edwards a atteint ce cap en 412 matchs, ce qui en fait le 28ème joueur le plus rapide de l’histoire NBA et le septième parmi les joueurs actifs. Dans l’histoire des Timberwolves, seuls Kevin Garnett et Karl-Anthony Towns avaient franchi cette barre avant lui.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Après une longue série de défaites, le coach des Pacers passe la barre des 1000 victoires
NBA
00h00Rick Carlisle rejoint le club des 1000 victoires : un exploit historique pour l’entraîneur des Pacers
ELITE 2
00h00ITW Jean-Baptiste Lecrosnier (Caen) : « Bourg, c’était absolument génial mais j’avais cette volonté de redevenir coach ! »
À l’étranger
00h00Alexandre Gavrilovic en première ligne avec Hong Kong Eastern
Loïs Gendrey quitte Poissy après une superbe pige
NM1
00h00Poissy réagit : après les départs de Gendrey et Bastian, Rémi Dibo arrive pour l’opération maintien
ELITE 2
00h00Fin à la pige médicale de Cheick Sekou Condé au Vendée Challans Basket
EuroLeague
00h00« On envoie un message ! » : l’AS Monaco signe une prestation référence à Valence
BCL
00h00Chalon et Le Mans qualifiés pour le Top 16 de la BCL : des adversaires très prestigieux à venir !
À l’étranger
00h00Un ancien joueur d’Évreux revient au Zenit Saint-Pétersbourg
Aurore Vitré dégringole au classement de NM1 suite à une nouvelle sanction extrasportive
NM1
00h00Six points de pénalité (3+3) infligés à Vitré : la FFBB sanctionne très lourdement l’Aurore !
Antetokounmpo porte le maillot des Bucks depuis sa draft en 2013
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ne demandera aucun trade des Bucks
1 / 0
Livenews NBA
Après une longue série de défaites, le coach des Pacers passe la barre des 1000 victoires
NBA
00h00Rick Carlisle rejoint le club des 1000 victoires : un exploit historique pour l’entraîneur des Pacers
Anthony Davis figure parmi les noms fréquemment cités dans les rumeurs de transfert
NBA
00h00La trade deadline NBA 2026 pourrait être explosive
L'ancien Bad Boy a croisé la route de Jordan à de nombreuses reprises
NBA
00h00Isiah Thomas relance le débat GOAT en choisissant LeBron James plutôt que Michael Jordan
Avdija possède un dossier sérieux pour le All Star Game
NBA
00h00Deni Avdija brille avec 41 points face aux Rockets dans une victoire sur le fil
Les conditions étaient trop dangereuses sur le parquet du United Center
NBA
00h00Bulls vs Heat reporté : condensation sur le parquet du United Center
L'arrière de 24 ans rentre dans l'histoire
NBA
00h00Anthony Edwards rejoint l’élite NBA avec 10 000 points à seulement 24 ans
Deux franchise players habitués du All Star Game
NBA
00h00All-Star Game 2026 : Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo dominent le premier vote des fans
McCollum avait rejoint les Wizards l'été dernier
NBA
00h00CJ McCollum s’exprime sur son trade avec Trae Young
Jeremy Sochan avant l'altercation avec Vanderbilt
NBA
00h00Jeremy Sochan minimise l’altercation avec Jarred Vanderbilt
Antetokounmpo porte le maillot des Bucks depuis sa draft en 2013
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ne demandera aucun trade des Bucks
1 / 0