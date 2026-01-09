Recherche
NBA

Rick Carlisle rejoint le club des 1000 victoires : un exploit historique pour l’entraîneur des Pacers

NBA - Rick Carlisle devient le 11e coach de l'histoire NBA à atteindre les 1000 victoires en saison régulière. L'entraîneur des Indiana Pacers a enfin décroché ce cap symbolique grâce à Pascal Siakam et T.J. McConnell face aux Charlotte Hornets (114-112).
|
00h00
Résumé
Écouter
Rick Carlisle rejoint le club des 1000 victoires : un exploit historique pour l’entraîneur des Pacers

Après une longue série de défaites, le coach des Pacers passe la barre des 1000 victoires

Crédit photo : © Sam Sharpe-Imagn Images

Après 13 défaites consécutives, Rick Carlisle a enfin pu célébrer sa 1000e victoire, rejoignant un club fermé aux côtés de Gregg Popovich ou Phil Jackson.

La victoire face aux Charlotte Hornets (114-112) s’est jouée dans les dernières secondes, Pascal Siakam inscrivant le panier de la victoire avec 11,5 secondes au chrono. T.J. McConnell a ensuite scellé le sort du match en interceptant la remise en jeu adverse, permettant aux Pacers de mettre fin à leur série noire.

Une carrière exceptionnelle marquée par l’adaptation et la persévérance

À 66 ans, Rick Carlisle peut se targuer d’un bilan de 1000 victoires pour 891 défaites en 23 saisons complètes. Champion NBA en tant que joueur avec les Celtics en 1985-1986 aux côtés de Larry Bird, il a ensuite brillé sur les bancs de Detroit, Dallas et Indiana.

« Je suis vraiment heureux pour nos joueurs », a confié Carlisle après cette victoire tant attendue. « Le mois dernier a été si difficile à bien des égards. Nous avons un groupe incroyable de gars qui continuent de se battre contre vents et marées. »

Son parcours d’entraîneur l’a mené au titre NBA avec Dallas en 2011, avant de revenir à Indiana en 2021. Malgré les blessures qui ont décimé l’effectif des Pacers cette saison, laissant l’équipe avec le pire bilan de la ligue (7-31), Carlisle n’a jamais baissé les bras.

Pascal Siakam et T.J. McConnell, artisans de l’exploit

Face aux Hornets, Pascal Siakam (30 points, 14 rebonds) et T.J. McConnell (23 points, 8 passes) ont porté leur équipe vers cette victoire historique. Malgré les 33 points de LaMelo Ball, utilisé en sortie de banc, les Pacers ont su trouver les ressources nécessaires dans les moments cruciaux.

« Pascal Siakam est l’un des joueurs les plus extraordinaires que j’aie côtoyés, et il a marqué le match de son empreinte à la fin », a souligné Carlisle à propos de son ailier camerounais.

Cette 1000e victoire symbolise parfaitement la philosophie de Carlisle : ne jamais abandonner ses principes tout en s’adaptant au basketball moderne. Un exploit qui place définitivement l’entraîneur des Pacers parmi les plus grands coaches de l’histoire de la NBA.

