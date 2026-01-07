Recherche
Rudy Gobert impressionne Erik Spoelstra : « L'un des joueurs les plus sous-estimés de la NBA »

Le pivot français des Wolves reçoit les éloges du coach du Heat après sa performance dominante. Spoelstra salue l'impact de Gobert, auteur de 13 points et 16 rebonds dans la victoire de Minnesota face à Miami.
00h00
Rudy Gobert face au Miami Heat

Crédit photo : © Bruce Kluckhohn-Imagn Images

Rudy Gobert continue de faire parler sa présence dans la raquette. Lors de la large victoire des Wolves contre Miami, le pivot français a encore livré une performance solide avec 13 points, 16 rebonds et 2 contres. Une prestation qui n’est pas passée inaperçue aux yeux d’Erik Spoelstra, l’entraîneur du Heat.

Les louanges d’un coach respecté

Le jeune pivot du Heat, Kel’el Ware, a vécu une soirée compliquée face aux Wolves avec seulement 7 points et 11 rebonds à 3/10 au tir. Erik Spoelstra n’a pas cherché loin pour expliquer les difficultés de son joueur : « Kel’el Ware a croisé la route d’un vétéran orgueilleux, d’un winner », a déclaré l’entraîneur du Heat.

« Rudy Gobert reste l’un des joueurs les plus sous-estimés de cette Ligue. Il sait quel type de joueur il est, il sait comment impacter un match. Il ne va pas nécessairement scorer 35 points, mais il prend les rebonds, notamment offensifs, il amène de l’impact physique, toutes ces choses qui aident son équipe », a ajouté Spoelstra.

Venant de l’un des meilleurs coaches de la NBA, ces compliments pèsent lourd. Le Français de 33 ans a d’ailleurs dominé les intérieurs du Heat, avec Bam Adebayo limité à 7 points seulement. Les deux pivots de Miami ont shooté à un faible 6/21 au total, sans obtenir le moindre lancer-franc.

L’électrochoc qui a réveillé Minnesota

Cette performance s’inscrit dans une série positive pour Gobert et les Wolves, invaincus depuis trois matches. Un réveil qui fait suite aux déclarations fracassantes du pivot après la défaite à Atlanta : « Il faut que quelque chose se passe », avait-il lancé, estimant que sans changement, cela ferait la différence « entre une équipe qui joue pour un titre et une équipe pétrie de talent mais qui n’arrive à rien ».

« Ce match à Atlanta a été un électrochoc », confirme Gobert. « On s’est demandé si on voulait être cette équipe-là ou celle qu’on souhaite être, c’est-à-dire une équipe qui vise le titre. La réponse est assez évidente. »

Depuis, le Français affiche des statistiques impressionnantes : 14,7 points à 82% de réussite au tir, 14 rebonds et 2 contres de moyenne sur ces trois victoires. Parfois moqué sur les réseaux sociaux, Gobert envoie une nouvelle saison très solide avec 11 points, 11 rebonds et près de 2 contres de moyenne. Quand il est sur le terrain, les Wolves affichent la deuxième meilleure défense NBA avec 108,8 points encaissés pour 100 possessions. Une performance qui le place une nouvelle fois en course pour un cinquième titre de Défenseur de l’Année, ce qui constituerait un record NBA.

