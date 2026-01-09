Recherche
ELITE 2

Denain reste en course pour la Leaders Cup en dominant l’Élan Béarnais

ÉLITE 2 - Au terme d'un match de séries, Denain a fini par s'imposer à domicile face à l’Élan Béarnais (98-94). Un sixième succès consécutif qui permet aux Dragons de rester en bonne place pour disputer la Leaders Cup.
|
00h00
Denain reste en course pour la Leaders Cup en dominant l’Élan Béarnais
Crédit photo : Denain Voltaire

C’est un Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez bien pâle, frustré et battu sur le fil par La Rochelle (81-82) que nous avions quitté en décembre 2025 dans un Palais des Sports pourtant très bien garni. En déplacement à Denain ce vendredi soir, les hommes de Mickaël Hay ont craqué en fin de rencontre après avoir accusé un retard de 18 points à la mi-temps. Une défaite sur le score de 98 à 94. De son côté, Denain est de retour dans la course pour la Leaders Cup avec ce succès précieux dans son antre.

Une belle entame de match puis… un énorme trou d’air

Depuis plusieurs matchs, la pièce ne tombe jamais du bon côté pour l’Élan Béarnais et ce malgré tous les efforts déployés sur le parquet. En 2026, les Palois souhaitaient que cette spirale négative s’arrête. Mais visiblement les maux constatés en fin d’année dernier continuent de hanter les têtes béarnaises. L’EBPLO a d’abord bien lutté avant de s’effondrer en fin de rencontre sur le parquet de Denain Voltaire ce vendredi soir.

Pourtant, le début de match s’annonçait prometteur pour l’Élan Béarnais. Les deux équipes ne se sont pas lâchées d’une semelle et si les Denaisiens ont fait preuve d’une belle réussite à 3-points dans les premières minutes, ce sont bien les Béarnais qui ont imposé leur rythme et mis l’intensité qu’il fallait pour prendre les commandes. Au coude à coude après 5 minutes de jeu (14-14), l’Élan Béarnais a pu se reposer sur un Fabio Milanese tranchant (11 points, 2 rebonds et 4 passes décisives) et sur  l’efficacité constante de son capitaine Bastien Pinault (16 points) pour virer en tête à l’issue d’un premier quart-temps très accroché (28-30, 10′).

55 points encaissés en une mi-temps…

Accrocheurs en début de rencontre, les joueurs de Mickaël Hay ont littéralement explosé en vol dans ce deuxième quart-temps. Sous l’impulsion du meneur Gaëtan Meyniel (17 points, 3 rebonds et 4 passes décisives) et de l’ailier Wendell Davis Jr. (24 points et 5 rebonds), les Dragons ont infligé un terrible 27-7 en dix minutes aux Palois pour rejoindre les vestiaires avec 18 longueurs d’avance (55-37, 20′). 55 points encaissés par des Béarnais totalement dépassés et incapables de stopper les assauts denaisiens. Un véritable coup de massue sur les têtes des Palois, et ce malgré une belle réaction d’orgueil au retour des vestiaires.

Une réaction d’orgueil de l’Élan Béarnais vaine

Visiblement vexés de leur piètre prestation dans ce deuxième quart-temps et de ces 55 points encaissés en vingt minutes, les protégés de Mickaël Hay ont fait preuve d’une réaction d’orgueil incroyable pour combler un retard de 18 points. Porté par un excellent Bryce Nze (28 points, 5 rebonds et 3 passes décisives) et un Bastien Pinault en feu, l’Élan Béarnais s’est totalement relancé dans cette partie. De -18 à la mi-temps, les Palois ont recollé à 4 petits points de Denain à l’issue d’un troisième quart-temps de folie (73-69, 30′).

Revenu à hauteur des Dragons grâce à un Bryce Nze intenable (80-80, 35′), l’EBPLO a tout tenté pour repasser devant. Sans doute émoussés par les efforts déployés pour revenir au score, les Béarnais ont manqué de lucidité et fini par céder en toute fin de rencontre face au réalisme adverse. Une nouvelle défaite frustrante pour Pau qui reste englué en milieu de classement. Avec ce succès 98-94, Denain Voltaire est de retour dans la course pour disputer la Leaders Cup et confirme ainsi ses ambitions cette saison.

