ITW Stéphane Gombauld, All-Star pour son retour en France : « J’ai envie de revivre des moments incroyables avec Nancy »

Comme s’il n’avait jamais quitté Nancy. Cet été, après deux saisons en Italie – à Sassari puis Reggio Emilia -, Stéphane Gombauld (2,05 m, 28 ans) est rentré là où il avait passé ses deux dernières années en France. Là, aussi, où il a été sacré champion et MVP de Pro B en 2022, au terme d’un fantastique exercice individuel et collectif (26 victoires, 8 défaites).

PROFIL JOUEUR Stéphane GOMBAULD Poste(s): Ailier Fort Taille: 205 cm Âge: 28 ans (05/03/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 11,5 #40 REB 4,6 #31 PD 0,9 #145

Un exploit d’autant plus significatif que Gombauld devenait le premier MVP français de Pro B, en cumulant 19,5 points et 8,6 rebonds par match, et en permettant au SLUC de retrouver l’élite, cinq ans plus tard. « J’y ai vécu des moments incroyables, se remémore le Guadeloupéen. Et j’ai envie de les revivre avec le SLUC. J’aime beaucoup les supporters, le club, et je voulais revenir ici pour l’aider à atteindre le plus haut niveau possible. »

Un début de saison irrégulier

Cette saison, le démarrage n’est pas forcément celui espéré (11e, 6 victoires et 8 défaites). Il est en fait assez irrégulier : Nancy – diminué par les blessures – a été séché de 44 points dès la première journée par l’ASVEL (115-71), est tombé de façon lourde et surprenante contre le BCM Gravelines-Dunkerque (107-79). Mais à une journée de la mi-saison, les Lorrains peuvent se targuer d’avoir terrassé le champion en titre parisien (97-90), piégé Cholet (91-87) et accroché jusqu’au bout, à domicile, les équipes du haut de tableau (Bourg-en-Bresse, Le Mans, Nanterre).

« Dans une équipe, c’est important d’avoir un scoreur, un foufou qui, dans les moments chauds, peut mettre des gros tirs » Stéphane Gombauld, à propos de Landers Nolley II

« On a eu des moments de doute, mais des moments très forts aussi. On a fait des erreurs, comme tout le monde, mais il faut qu’on se mobilise pour le reste des matchs ». Et notamment le premier de 2026 en championnat : la réception de Monaco, à Gentilly, pour fêter la nouvelle année ou la commencer en gueule de bois.

Une relation de confiance avec Landers Nolley II

Stéphane Gombauld n’est pas inquiet. Sa deuxième sélection au All-Star Game (après 2022) est une juste récompense pour son bon début d’exercice individuel (11,5 points et 4,6 rebonds en Betclic ÉLITE en 22 minutes de jeu). Surtout, il a développé une relation de confiance avec un fort scoreur : exit Caleb Walker, l’un de ses binômes privilégiés lors de son premier passage, place désormais à Landers Nolley II, deuxième meilleur marqueur du championnat avec 20,5 pions par match.

« Dans une équipe, c’est important d’avoir un scoreur, un foufou, commente l’intérieur français. Un joueur qui, dans les moments chauds, peut mettre des gros tirs. Même les grosses équipes comme Paris et Monaco en ont un. » À Nancy, Nolley représente le feu, Gombauld la glace : « Je suis plus ou moins le plus âgé de l’effectif (à 28 ans, il l’est depuis le départ de Martin Breunig), et j’essaie de faire au mieux pour aider l’équipe à être sous contrôle. Mais je pense qu’on a besoin de folie parfois ! » Nul doute qu’on en aura aussi besoin ce dimanche, pour enflammer l’Accor Arena pendant le All-Star Game.

À Paris, Bercy.