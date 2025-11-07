Nancy renoue avec la victoire en s’offrant Cholet à Jean Weille !

C’était un match qui compte pour ces deux clubs historiques du basket français. Ce vendredi 7 novembre, le SLUC Nancy recevait Cholet Basket à domicile dans le cadre de la 7ᵉ journée de Betclic ÉLITE. Nancy, avec un bilan modeste de 2 victoires en 6 matchs et restait sur deux revers consécutifs, se voyait offrir l’opportunité de relancer sa saison, tandis que Cholet, plus en forme (4 victoires en 6 matchs de championnat), arrivait avec l’ambition de confirmer son statut. Mais le Palais des Sports Jean-Weille et sa forte ambiance portée par les fans du SLUC n’est jamais une place facile à prendre. Les Choletais en ont fait l’expérience, contrairement à leurs deux derniers déplacements en Lorraine.

Match joué à haut rythme

Les Lorrains ont donné le ton dès l’entame. Portés par leur bonne adresse extérieure (10/25, soit 40%), et une super protection d’arceau (7 contres), ils ont remporté le premier quart-temps et compté jusqu’à 10 points d’avance tôt. Mais les Choletais, reboostés par leur victoire en Coupe d’Europe cette semaine, n’ont pas tardé à revenir, passant même devant dans le deuxième quart-temps après un shoot extérieur de Nathan De Sousa (14 points et 6 passes décisives). Avant de se refaire passer devant par leurs hôtes.

Pour le reste du match, les Choletais ont globalement fait l’élastique. Ils arrivaient à rester au contact, sans jamais pour autant parvenir à repasser devant. Les Nancéens ont réussi à résister à leurs assauts, jusqu’au bout du bout comme ce 3-points de TJ Campbell (10 points, 6 passes décisives) pour revenir à deux points d’écart à 13 secondes du terme. C’est finalement bien le SLUC qui s’impose au forceps.

💥 | T.J. Campbell sort le tir de l’espoir ! 🎯 @CB_officiel recolle à deux longueurs 😬 Suivez toute la @Betclic_ELITE sur DAZN à partir de 9,99€/mois 👉 https://t.co/m8Y10ExOV1#BetclicELITE pic.twitter.com/s9NHw2u0Su — DAZN France (@DAZN_FR) November 7, 2025

Cholet n’a rien lâché

Et ce même malgré les pertes de Phlandrous Fleming Jr exclu pour deux fautes techniques, et celle (temporaire) d’Enzo Goudou-Sinha, touché au genou en première période mais qui a finalement terminé le match (2 points et 3 passes décisives). Ils peuvent notamment remercier leur ailier Landers Nolley II, ultra-complet ce soir avec 24 points à 6/12 aux tirs et 9/10 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 3 contres pour 27 d’évaluation en… 37 minutes.

Un match à haute tension et à haut rythme, où Nancy a su faire preuve de caractère pour l’emporter 91‑87. Cholet n’a pas démérité, mais a finalement cédé dans les ultimes instants. Les hommes de Sylvain Lautié se replacent eux au classement avec cette belle victoire. Ils grimpent en effet en 10e position, tandis que Cholet chute en 7e. Lors de la prochaine journée, Nancy ira à Saint-Quentin (15e), tandis que Cholet recevra Nanterre (5e).