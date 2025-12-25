James Nnaji, ancien drafté NBA, rejoint l’université de Baylor en NCAA

Une situation sans précédent vient de se produire dans le basketball américain. James Nnaji, pivot nigérian de 21 ans drafté par les Detroit Pistons au 31e rang en 2023, s’engage avec l’université de Baylor pour la seconde partie de saison. Cette décision marque une première historique : jamais un joueur sélectionné à la Draft NBA n’avait ensuite rejoint le championnat universitaire.

La NCAA a accordé à Nnaji quatre années d’éligibilité complètes, lui permettant de disputer jusqu’à trois saisons supplémentaires avec les Bears s’il le souhaite. Le pivot de 2,13 m pour 113kg n’a jamais disputé de match de saison régulière en NBA et n’avait jamais évolué au niveau universitaire auparavant.

NEWS: James Nnaji, the No. 31 pick in the 2023 NBA draft, has enrolled at Baylor, agents Gerard Raventos and Deirunas Visockas of Gersh Sports told DraftExpress. A monumental development: a former NBA draft pick is immediately eligible to play college basketball this season. pic.twitter.com/8S9aK6MWR3 — Jonathan Givony (@DraftExpress) December 24, 2025

Un parcours atypique entre Europe et NBA

Formé au FC Barcelone de 2021 à 2024, Nnaji possède déjà une solide expérience professionnelle malgré son jeune âge. Après sa sélection par Detroit, ses droits ont été transférés à Charlotte puis aux New York Knicks dans le cadre de l’échange impliquant Karl-Anthony Towns. N’ayant jamais signé de contrat standard NBA, il a poursuivi sa carrière en Europe, évoluant notamment à Gérone en Espagne et à Merkezefendi en Turquie.

L’été dernier, Nnaji a participé à la Summer League de Las Vegas avec les Knicks, compilant 3,2 points et 3,6 rebonds de moyenne sur cinq rencontres. Malgré ses qualités physiques impressionnantes et une envergure de 2,31 m, le Nigérian a besoin de temps de développement pour s’imposer au plus haut niveau.

Une opportunité mutuelle pour Baylor et Nnaji

L’arrivée de Nnaji tombe à point nommé pour Baylor, durement touché par les blessures dans le secteur intérieur. Les Bears évoluent sans le freshman Maikcol Perez (genou) et le pivot Juslin Bodo Bodo (blessé au bras) depuis le début de saison. Le profil défensif de Nnaji, ses capacités au rebond et sa présence physique apportent une solution immédiate à l’entraîneur Scott Drew.

Cette signature soulève néanmoins des questions sur l’évolution des règles d’éligibilité universitaire. Les Knicks conservent les droits NBA de Nnaji et peuvent théoriquement le rappeler à tout moment, créant une situation inédite où une franchise NBA « prête » un joueur à une université. Ce précédent pourrait ouvrir la voie à d’autres cas similaires et nécessiter une révision des rapports entre NBA et NCAA.