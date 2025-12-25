Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NCAA

Paul Djobet frappe fort d’entrée avec Omaha : un record pour son premier match

NCAA - Paul Djobet a réussi des débuts tonitruants avec Omaha, inscrivant 22 points – un record en carrière universitaire – lors d’un succès arraché après prolongation face à Lamar.
|
00h00
Résumé
Écouter
Paul Djobet frappe fort d’entrée avec Omaha : un record pour son premier match

Paul Djobet a réussi ses débuts avec Omaha

Crédit photo : Omaha Men’s Basketball

Après avoir rejoint Omaha à l’intersaison, au terme d’une première expérience NCAA de deux saisons à l’Université de Miami, le Lillois Paul Djobet (2,01 m, 21 ans) n’a pas tardé à se signaler. Pour son tout premier match sous le maillot des Omaha Mavericks, l’arrière-ailier français a signé une prestation de premier plan avec 22 points, contribuant pleinement à la victoire 85-82 après prolongation contre les Lamar Cardinals, à Beaumont (Texas).

Un premier acte de haute volée

Djobet a particulièrement brillé en première période. Auteur de 16 points avant la pause, il a affiché une efficacité remarquable (6/7 aux tirs sur les vingt premières minutes), s’intégrant parfaitement dans le tempo offensif d’Omaha. Sa polyvalence et sa capacité à scorer de plusieurs zones ont permis aux Mavs de prendre rapidement l’ascendant, jusqu’à compter 11 points d’avance à la mi-temps (43-32).

Omaha solide malgré le retour de Lamar

Les Mavericks ont ensuite porté leur avance à +15 en début de seconde période, avant de voir Lamar revenir grâce à une défense tout-terrain et une série de lancers francs. Rejoints à 76-76 dans les dernières secondes du temps réglementaire, les joueurs d’Omaha ont su faire preuve de sang-froid en prolongation pour s’imposer.

Dans le temps supplémentaire, Omaha a été plus précis sur la ligne des lancers et décisif défensivement, scellant un quatrième succès consécutif. Djobet a continué d’apporter son écot des deux côtés du terrain, terminant la rencontre avec 22 points, 5 rebonds et 2 passes décisives.

LIRE AUSSI

De bons débuts à deux matches du début des matches de conférence

Enfin éligible pour jouer en NCAA avec Omaha, Paul Djobet a envoyé un signal fort. Son agressivité vers le cercle, sa taille sur les postes extérieurs et sa capacité à créer sans monopoliser le ballon laissent entrevoir un rôle important dans la rotation des Mavs cette saison.

Omaha reste sur cinq victoires lors de ses six derniers matches et se déplacera à Eugene le dimanche 28 décembre pour défier les Oregon Ducks, un test de prestige face à un programme de conférence majeure en NCAA. Suivra ensuite le premier match de la saison régulière de la Summit League, le 1er janvier sur le parquet de South Dakota State.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NCAA
NCAA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Paul Djobet a réussi ses débuts avec Omaha
NCAA
00h00Paul Djobet frappe fort d’entrée avec Omaha : un record pour son premier match
Betclic ELITE
00h00Une nouvelle blessure pour Yoan Makoundou ? « Pour l’instant on ne sait pas [si c’est sérieux] »
EuroLeague
00h00Thomas Heurtel devient le 44e joueur de l’histoire de l’EuroLeague à dépasser une barre symbolique
EuroLeague
00h00Une célébration pour les 400 matchs à l’ASVEL d’Edwin Jackson, 3e joueur le plus capé du club
NBA
00h00Ce que fait Rudy Gobert est « franchement du niveau DPOY » selon son coach : « c’est phénoménal »
ELITE 2
00h00Drew Thelwell (Pau) écarté des parquets pour plusieurs semaines
NCAA
00h00Déjà deux récompenses obtenues par Roman Domon lors de ses débuts en NCAA
ELITE 2
00h00« On a été nuls ! » : Orléans encore dominé à l’extérieur, la colère froide de Lamine Kebé
Betclic ELITE
00h002,25 millions à régler avant le 1er janvier : menacée d’être exclue des playoffs de Betclic ÉLITE, l’AS Monaco réplique
NBA
00h0016 Français sur les parquets de NBA : l’incroyable statistique de Nicolas Batum, la moisson de Moussa Diabaté, du temps de jeu pour Nolan Traoré
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h0016 Français sur les parquets de NBA : l’incroyable statistique de Nicolas Batum, la moisson de Moussa Diabaté, du temps de jeu pour Nolan Traoré
NBA
00h00Zaccharie Risacher commet une grosse erreur dans le money-time et accentue les critiques aux États-Unis
NBA
00h00101 matchs plus tard, Victor Wembanyama n’a contré personne…
NBA
00h00Victor Wembanyama ménagé dans le choc face au champion en titre Oklahoma City ?
NBA
00h00Chris Finch écope d’une amende de 35 000$ après son expulsion spectaculaire
NBA
00h00Guerschon Yabusele sur le départ des New York Knicks ?
NBA
00h00Tensions explosives entre Draymond Green et Steve Kerr : comment les Warriors transforment la crise en succès
Moussa Diabaté s'est démené pour maintenir Charlotte à flot à Cleveland
NBA
00h00Moussa Diabaté a tout donné face à Cleveland : 14 rebonds et une activité folle malgré la défaite
Sidy Cissoko a marqué 16 points mais Portland a perdu contre Détroit
NBA
00h00NBA – Sidy Cissoko à son avantage malgré la défaite de Portland face à Detroit
NBA
00h00Mohamed Diawara est désormais devant Guerschon Yabusele dans la rotation des Knicks
1 / 0