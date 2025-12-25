Paul Djobet frappe fort d’entrée avec Omaha : un record pour son premier match

Après avoir rejoint Omaha à l’intersaison, au terme d’une première expérience NCAA de deux saisons à l’Université de Miami, le Lillois Paul Djobet (2,01 m, 21 ans) n’a pas tardé à se signaler. Pour son tout premier match sous le maillot des Omaha Mavericks, l’arrière-ailier français a signé une prestation de premier plan avec 22 points, contribuant pleinement à la victoire 85-82 après prolongation contre les Lamar Cardinals, à Beaumont (Texas).

Un premier acte de haute volée

Djobet a particulièrement brillé en première période. Auteur de 16 points avant la pause, il a affiché une efficacité remarquable (6/7 aux tirs sur les vingt premières minutes), s’intégrant parfaitement dans le tempo offensif d’Omaha. Sa polyvalence et sa capacité à scorer de plusieurs zones ont permis aux Mavs de prendre rapidement l’ascendant, jusqu’à compter 11 points d’avance à la mi-temps (43-32).

Omaha solide malgré le retour de Lamar

Les Mavericks ont ensuite porté leur avance à +15 en début de seconde période, avant de voir Lamar revenir grâce à une défense tout-terrain et une série de lancers francs. Rejoints à 76-76 dans les dernières secondes du temps réglementaire, les joueurs d’Omaha ont su faire preuve de sang-froid en prolongation pour s’imposer.

Dans le temps supplémentaire, Omaha a été plus précis sur la ligne des lancers et décisif défensivement, scellant un quatrième succès consécutif. Djobet a continué d’apporter son écot des deux côtés du terrain, terminant la rencontre avec 22 points, 5 rebonds et 2 passes décisives.

De bons débuts à deux matches du début des matches de conférence

Enfin éligible pour jouer en NCAA avec Omaha, Paul Djobet a envoyé un signal fort. Son agressivité vers le cercle, sa taille sur les postes extérieurs et sa capacité à créer sans monopoliser le ballon laissent entrevoir un rôle important dans la rotation des Mavs cette saison.

Omaha reste sur cinq victoires lors de ses six derniers matches et se déplacera à Eugene le dimanche 28 décembre pour défier les Oregon Ducks, un test de prestige face à un programme de conférence majeure en NCAA. Suivra ensuite le premier match de la saison régulière de la Summit League, le 1er janvier sur le parquet de South Dakota State.