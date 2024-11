Qui est Paul-Mathis Djobet, le Français qui monte chez les Miami Hurricanes ?

Paul-Mathis Djobet (2,01 m, 20 ans) a atteint pour la première fois la barre des 10 points (en plus de 5 rebonds) avec son équipe des Miami Hurricanes, ce vendredi 22 novembre en ouverture du Charleston Classic Tournament, lors de la courte défaite contre les Oklahoma State Cowboys (74-80). Pour sa deuxième saison dans ce programme universitaire plutôt huppé, le Lillois dispose d’un vrai rôle dans la rotation (15 minutes en moyenne après cinq matches). Mais son nom n’est pas très connu sur le circuit français.

Et pourtant, sur la génération 2004, Paul-Mathis Djobet a fait parler de lui plus jeune. Après avoir suivi son frère au basket en rejoignant le club du Vieux Lille à l’âge de 9 ans, avoir continué son apprentissage au LMBC jusqu’en U15 ÉLITE en 2017-2018, il a rejoint Le Mans en 2018-2019 où il a signé une grande saison (plus de 24 points de moyenne), au point de participer au camp national fin décembre 2018. Ses performances et son profil d’extérieur de grande taille délié et bon shooteur ont séduit le centre de formation du BCM Gravelines-Dunkerque, où il a passé sa dernière saison en France, en 2019-2020.

Mais depuis, Paul Djobet a traversé l’Atlantique, direction Atlanta en Géorgie. Après deux ans à la Solid Rock Academy (32 points, 14 rebonds et 2,5 passes décisives en 2021-2022), ce swingman (poste 3-2) a fini son cursus High School à la West Oaks Academy en Floride (18 points, 9,8 rebonds et 2,8 passes décisives). Après avoir reçu beaucoup d’intérêts de programmes universitaires réputés, il a choisi de rejoindre le programme phare de l’État, celui de l’Université de Miami.

Une pointe à 16 points en présaison

Entré en jeu à 16 reprises lors de sa saison freshman, disputée aux côtés de l’ex-Chalonnais et néo-Wizard Kyshawn George (2,03 m, 20 ans), Paul-Mathis Djobet a été titularisé contre Duke et capté 7 rebonds face à Mohamed Diarra (2,07 m) et North Carolina State. Si son impact est resté limité (2,4 points et 1,6 rebond en 10 minutes), être autant sur le terrain lors de sa saison freshman dans un programme de la très coté conférence ACC n’est pas donné à tout le monde. « Paul est quelqu’un qui était vraiment loin des radars et lorsque nous l’avons signé, il est entré dans un programme dans lequel on comptait vraiment sur lui comme un dixième homme, a expliqué son coach Jim Larranaga à Sports Illustrated. Nous le voulions vraiment pour faire partie de la rotation. Et il a continué à se démener et à travailler de plus en plus dur pour finalement se frayer un chemin dans la rotation. » Au point de pouvoir imaginer une progression dans la hiérarchie de l’équipe en 2024-2025, d’autant plus que Miami n’a conservé que trois joueurs à l’intersaison. Ses sorties en présaison allaient déjà dans ce sens, et il a saison l’opportunité avec notamment une pointe à 16 points fin octobre.

« Je me sens bien, a-t-il indiqué devant la presse avant le Charleston Classic Tournament. L’année dernière a été importante pour moi car elle m’a permis d’acquérir de l’expérience au niveau universitaire. Ce fut une grande année d’apprentissage pour moi et maintenant que je reviens pour la deuxième année, je suis très heureux de la façon dont moi et mon équipe jouons. J’essaie juste d’apporter tout ce dont elle a besoin en sortant du banc : énergie, rebond, défense etc. »

Après avoir passé son été à travailler sur son physique et son tir, ce solide rebondeur (4,2 prises en 15 minutes) capable également de s’exprimer balle en main est promis à un bel avenir en NCAA, lui qui peut théoriquement rester dans le championnat universitaire jusqu’à la fin de l’exercice 2026-2027. D’ici là, tout porte à croire que Paul-Mathis Djobet aura maintes et maintes fois franchi la barre des 10 points.