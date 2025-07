« Si tu m’avais laissé jouer à Monaco, on aurait tout gagné » : quand Chima Moneke chambre Sasa Obradovic

En janvier 2023, la signature de Chima Moneke à l’AS Monaco avait été l’une des grandes histoires hivernales de la Betclic ÉLITE. Et une formidable opportunité de marché pour la Roca Team, qui s’était empressée de récupérer le MVP en titre de la Champions League à la suite de son échec en NBA à Sacramento.

Pour devenir le poste 4 qui manquait tant à l’équipe de Sasa Obradovic ? Pas vraiment, même si l’Australo-Nigérian aurait bien aimé… Malgré une Leaders Cup plutôt réussie, l’ancien intérieur de Rouen, Denain, Quimper et Orléans n’avait ensuite jamais réussi à gagner la confiance de Sasa Obradovic, écarté des matchs qui comptent vraiment.

En civil lors des grands matchs

Il n’avait ainsi joué qu’un rôle négligeable lors du Final Four (9 minutes de moyenne) et s’était souvent retrouvé dans le costume de l’étranger surnuméraire, laissé en tribune lors de la finale de la Coupe de France 2023 puis lors de six des huit rencontres de playoffs.

De quoi le pousser à rompre prématurément son contrat, un an avant son terme, afin d’aller s’épanouir ailleurs. Bien lui en a pris puisque Chima Moneke est devenu une star de l’EuroLeague à Vitoria, loin de son anonyme rendement monégasque.

Alors que Moneke s’est engagé avec l’Étoile Rouge de Belgrade pour la saison prochaine, un podcast serbe est allé interroger Sasa Obradovic, figure historique de Zvezda, sur son ancien joueur. La réponse de l’ancien technicien monégasque a le mérite de l’honnêteté.

« Un bon mec mais un égocentrique ! »

« Vu que j’ai déjà coaché Chima Moneke, je sais comment il est. Je n’ai pas eu de problème avec lui, c’est un bon mec mais un égocentrique (il rit). Il s’aime beaucoup et regarde beaucoup trop de choses à travers le seul prisme des statistiques. Peut-être qu’un nouvel environnement pourra modifier son comportement, qui a été assez instable à Monaco puis à Vitoria.

C’est un bon mec, intelligent, mais il n’y a pas de règles claires avec lui. Quand il était avec moi à Monaco, il était frustré parce qu’il ne shootait pas. Je lui dis : « Mais si c’est toi qui shoote, qu’est-ce qui va rester pour Mike James, Élie Okobo et Jordan Loyd ?! Dans ce domaine, ils sont meilleurs que toi.

Il ne l’a pas très bien pris. Après, l’année dernière, il était avec nous dans le vestiaire quand on a gagné le championnat de France (étant notamment resté très proche de Jaron Blossomgame, ndlr). On a discuté et il m’a dit : « Si tu m’avais laissé jouer, on aurait tout gagné. » Je lui ai répondu que je ne pensais pas que ça aurait été le cas…

Nous sommes restés en contact et quand on affrontait Vitoria, il m’a toujours salué avec respect. Il est très intelligent mais en terme de basket, il doit encore cliquer quelque part. Il a besoin d’un certain niveau de liberté pour exprimer son talent. »