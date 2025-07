Caitlin Clark domine Paige Bueckers lors de leur premier duel en WNBA

Le duel tant attendu entre Caitlin Clark et Paige Bueckers a tourné à l’avantage de la star du Fever. Lors de leur première confrontation directe en WNBA, l’Indiana Fever a infligé une lourde défaite aux Dallas Wings (104-82), confirmant la hiérarchie entre les deux dernières numéros 1 de Draft.

Assist masterclass from Caitlin Clark 🎯

Watch her set up bucket after bucket in the Fever’s win over the Wings.

14 PTS | 13 AST | 5 STL pic.twitter.com/UIvqdKRrig

— WNBA (@WNBA) July 13, 2025