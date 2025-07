Bria Hartley cartonne face à Los Angeles, inquiétudes pour Gabby Williams et le temps de jeu de Marine Johannès ?

Pour la Fête Nationale française, Bria Hartley (1,73 m, 32 ans) a sorti le grand jeu à Los Angeles, qui s’impose finalement 92-88 face au Connecticut Sun de Rachid Méziane. Si les Sparks ont pu s’appuyer sur une Kelsey Plum toujours redoutable (23 points), l’arrière française a tout de même été très grande dans ce match, en inscrivant 25 points à 7/17 au tir, et 6 passes décisives en 32 minutes.

Après deux grosses blessures sur les dernières saisons, Bria Hartley (1,73 m, 32 ans) montre une fois de plus que ses flashs au scoring sont intacts, à deux longueurs de son record (27 points) enregistré en 2020.

Sa compatriote Leila Lacan (1,80 m, 21 ans) n’a pas été inintéressante non plus, contribuant à hauteur de 7 points, 2 rebonds et 4 passes à la belle bataille offerte par le Sun. Mais la puissance de Connecticut est encore trop limitée, se faisant dominer dans la raquette où LA a récupéré 15 rebonds offensifs pour 14 points sur seconde chance. Avec 3 victoires pour 18 défaites, Rachid Méziane et ses joueuses continuent de tutoyer les tréfonds du classement, toujours dans une optique de reconstruction.

Plus à l’Est, le Barclays Center abritait un choc entre les premier et deuxième de la conférence : New York et Atlanta. Ce sont les joueuses du Liberty qui ont fait respecter la hiérarchie au classement, en s’imposant 79-72 contre le Dream. Pourtant, les new-yorkaises ont compté jusqu’à 19 points de retard, que l’équipe a notamment comblé à coup de 3-points bien sentis. Et c’est d’ailleurs la Française de l’étape Marine Johannes (1,78 m, 30 ans) qui remet les deux équipes à égalité dans le troisième quart-temps, avec un tir dans l’aile.

La Tricolore a malgré tout dû se contenter de 14 minutes, pour 6 points à 2/3 à 3-points, et 1 rebond. Pourtant, la titulaire du poste Sabrina Ionescu a fait preuve d’une maladresse détonante, shootant à 3/20 sur l’ensemble de la rencontre. De quoi interroger sur la place de la Française dans l’effectif, alors que cette saison est charnière pour négocier un nouveau contrat et poursuivre sa carrière WNBA.

Dans le dernier match de la soirée aux Etats-Unis, Washington s’est imposé dans les deux dernières minutes à Seattle, notamment grâce au tandem Brittney Sykes – Kiki Iriafen, 29 points et 14 rebonds au cumulé. S’il s’est battu jusqu’au bout, le Storm a été alerté à 13 secondes de la fin du match par une douleur ressentie par Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) dans la jambe, la contraignant à quitter prématurément ses coéquipières. Si aucune mise à jour n’a été effectué par le staff au moment d’écrire ses lignes, la gravité de la blessure reste incertaine, alors que la Française est censée jouer le All-Star Game dans l’équipe de Caitlin Clark d’ici quelques jours. Avant cela, l’ailière avait vécu une soirée difficile, avec 6 petits points à 2/9 au tir, 5 rebonds, et 4 passes en 33 minutes.

Dans une rencontre serrée jusqu’à son terme, la coach de Seattle Noelle Quinn n’a accordé que peu de temps de jeu à Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans), qui a tout de même pu prendre 2 rebonds, mais aussi perdre 2 ballons, en 3 minutes. Protégée par son entraîneuse, la rookie découvre toujours le plus haut niveau à un rythme ôtant une grande part de pression.