Milwaukee recrute son nouveau meneur à Memphis !

Cole Anthony ne restera finalement pas à Memphis. Le meneur de 25 ans a négocié un accord à l’amiable avec les Grizzlies pour être libéré de son contrat, lui permettant de signer immédiatement avec les Milwaukee Bucks pour un an. Cette signature intervient seulement un mois après son arrivée dans le Tennessee, où il avait été envoyé par Orlando dans le cadre du transfert de Desmond Bane.

Cole Anthony has agreed to a contract buyout with the Memphis Grizzlies and plans to sign with the Milwaukee Bucks after he clears waivers, sources tell ESPN. Grizzlies finalized the buyout with Jeff Schwartz and Javon Phillips of Excel Sports for Anthony's new opportunity. pic.twitter.com/HnCsmxaqcz

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 13, 2025