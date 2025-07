L’Olympiakos a tenté de débaucher Sylvain Francisco du Zalgiris

Auteur de sa meilleure saison en carrière (14,6 points à 40%, 2,6 rebonds et 5 passes décisives en 34 matchs EuroLeague), Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) a attiré l’attention de certains géants européens.

Déjà, juste avant de parapher sa prolongation avec le Zalgiris début mars, le meneur français figurait sur les radars de plusieurs clubs concurrents de Kaunas. Ce qui ne l’a pas empêché de rempiler avec le club lituanien… et l’Olympiakos de revenir aux renseignements dernièrement selon Eurohoops !

Sauf que l’équipe du Pirée a trouvé porte close du côté de Kaunas, complètement indisposé à négocier une sortie de l’ancien voisin du Peristeri Athènes.

Olympiacos contacted Zalgiris Kaunas asking to negotiate the acquisition of Sylvain Francisco, but was shut down. "It's impossible", according to a source close to the situation.

More on @Eurohoopsnet and @eurohoopsGR

— Aris Barkas (@arbarkas) July 13, 2025