Le SLUC Nancy s’offre le meilleur marqueur du championnat taïwanais

Très actif dans son recrutement, le SLUC Nancy a trouvé le remplaçant de Caleb Walker, son ailier titulaire depuis 2021. Le club lorrain a ainsi officialisé l’arrivée de Landers Nolley II (2,01 m, 25 ans), actuellement présent à Las Vegas pour la Summer League NBA avec Philadelphie

Recrutement 2025-2026 🚨 Landers Nolley II, rejoint le SLUC Nancy Basket pour la saison 2025-2026 ! ➕ d'infos ➡ https://t.co/LDCw02PMDt#GoSLUC pic.twitter.com/dHAKhO30P7 — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) July 14, 2025

« Cela fait plusieurs mois que nous recherchions ce type de profil : un ailier complet, mesurant environ 2 mètres, capable d’évoluer sur les postes 3 et 2 », relate son futur entraîneur Sylvain Lautié. « Sa polyvalence sera précieuse, notamment en cas de pépins physiques au cours de la saison. Landers apportera de la taille, de la percussion et une vraie présence au rebond – un secteur dans lequel nous avons souffert l’an passé. »

Remarqué en ESAKE

Du côté de Gentilly, Landers Nolley II vivra une deuxième expérience européenne, après un semestre passé à l’Aris Salonique à la fin de l’année 2024. Brillant au sein du championnat grec (17 points à 44%, 5,3 rebonds et 3,9 passes décisives), il avait également goûté à l’EuroCup (11,5 points à 39%, 3,7 rebonds et 2,9 passes décisives en 10 rencontres), participant notamment à une victoire à Bourg-en-Bresse (10 points, 5 rebonds et 2 passes décisives).

PROFIL JOUEUR Landers NOLLEY II Poste(s): Ailier / Arrière Taille: 201 cm Âge: 25 ans (05/03/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / Esake PTS 17 #6 REB 5,3 #20 PD 3,9 #18

Malgré ses belles performances, le natif de Fairburn (Géorgie, États-Unis) ne s’est pourtant pas éternisé en Grèce. Début 2025, il est ensuite parti monnayer ses talents au Liban (3 matchs avec Beyrouth) puis à Taïwan, où il a écrasé la TPBL de son talent individuel.

Avec 29,1 points de moyenne, dont trois sorties à plus de 40 unités, il a survolé le classement des meilleurs marqueurs, loin devant Daron Russell (25,7) et l’ancien All-Star de Betclic ÉLITE Lasan Kromah (23,2), les deux autres seuls joueurs à plus de 20 points par match. Seul hic, et de taille : il l’a fait avec la lanterne rouge du championnat, les Lioneers, où il avait tous les tickets shoots (plus de 19 tirs en moyenne par match !).

« Un talent indéniable pour scorer »

Auparavant passé par trois universités, la G-League et le Venezuela, Landers Nolley II arrivera donc à Nancy avec l’idée de prouver qu’il peut être plus qu’un glouton de petite équipe. « C’est un grand compétiteur qui vient en Betclic ÉLITE pour continuer à se développer et montrer qu’il peut être très performant dans un championnat majeur d’Europe », reconnait ainsi Laurent Eisenbach, l’un des dirigeants du SLUC. « Il dispose d’un talent indéniable pour scorer avec une palette offensive très large », . Il a également une véritable capacité à créer pour les autres et il défend avec une grande énergie. »

