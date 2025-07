Quatre équipes intéressées par LeBron James !

Alors que LeBron James a activé sa player option de 52,6 millions de dollars pour la saison 2025-2026, l’avenir du quadruple MVP avec les Lakers suscite déjà de nombreuses spéculations. Selon Brandon Robinson, quatre équipes ont déjà pris contact avec Rich Paul, l’agent de la superstar, pour explorer les possibilités d’un transfert. Il s’agirait de Dallas, Golden State, Cleveland, et des Los Angeles Clippers.

We may know the four teams that would potentially trade for LeBron James if he became available thanks to @ScoopB , who replied to his own recent post by simply saying, quote:

Mavs

Warriors

Cavs

Clippers https://t.co/kzApEj7qeR

— Let’s Talk Knicks (LTK) (@LetsTalkKnicks_) July 13, 2025