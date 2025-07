Alicia Tournebize, une première médaille internationale, un dunk rarissime et une place dans le cinq majeur de l’EuroBasket U18

À ce stade, on ne parlera plus de révélation tant elle figure depuis longtemps sur les radars du basket français, MVP de la finale de la Coupe de France U18 à seulement… 15 ans en 2023 par exemple. Mais Alicia Tournebize (1,94 m, 17 ans) n’en finit plus d’impressionne !

Médaillée de bronze lors de l’EuroBasket U18 avec l’équipe de France, son premier podium avec les Bleuettes (après la quatrième place lors de la Coupe du Monde U17 l’an dernier), la fille d’Isabelle Fijalkowski a été nommée dans le cinq majeur de la compétition. Une belle récompense pour une joueuse qui n’a de cesse de monter en puissance.

PROFIL JOUEUR Alicia TOURNEBIZE Poste(s): Pivot Taille: 198 cm Âge: 17 ans (21/07/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroBasket U18 Féminin PTS 12,1 #7 REB 8,9 #3 PD 1,4 #70

Avec 12,1 points à 55%, 8,9 rebonds, 1,4 passe décisive, 1 interception et 1,9 contre pour 18,3 d’évaluation en moyenne sur ce tournoi, et un dernier match exceptionnel (19 points, 12 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres en 20 minutes pour 31 d’évaluation), Alicia Tournebize figure aux côtés de la Finlandaise Anna Gardziella, la Belge Jada Lynch ainsi que deux joueuses Espagnoles, Gina Garcia et Sara Okeke.

Au-delà de cette récompense individuelle, la Berruyère a surtout marqué les esprits en réussissant un dunk en plein match lors de la petite finale.