[Vidéo] Le dunk à deux mains magnifique d’Alicia Tournebize à l’EuroBasket U18

« Ça montre que le basket féminin peut aussi être spectaculaire… Il y a trop d’a priori sur les filles » dénonçait Alicia Tournebize (1,98 m, 17 ans) au Parisien il y a encore quelques mois, après avoir claqué un dunk en Coupe de France des moins de 18 ans avec Bourges. Cette fois, la pivot de 17 ans en a réussi un sur une scène beaucoup plus imposante, dans la petite finale de l’EuroBasket U18. Celui-ci vient compléter un match déjà exceptionnel de la part de la fille d’Isabelle Fijalkowski (19 points, 12 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres en 20 minutes pour 31 d’évaluation).

Ce qui va forcément la faire connaître de beaucoup de monde. Sur une contre-attaque initiée par son interception, alors que son équipe menait de 30 points, Tournebize a foncé sans se poser de questions pour dunker… à deux mains. En résulte un « slam » magnifique qui fait déjà la tour de la toile :

Démocratisation en cours ?

« On voit de plus en plus de filles qui dunkent, et facilement ! Pas juste avec le bout des ongles mais facilement, avec une voire deux mains. Je suis trop contente de ça. Je l’ai toujours dit, le but c’est de faire avancer le basket féminin, et la façon dont il est vu, surtout par les gens qui disent qu’il n’y a pas de spectacle. J’espère que c’est quelque chose qui va se démocratiser » expliquait à First Team Dominique Malonga, la première française à en réussir en dans un match professionnel en octobre 2024. Forcément, ces pionnières vont ouvrir la voie à d’autres jeunes filles, qui ont vu que c’était possible et vont s’entraîner pour. Les limites sont en train d’être repoussées.

Son souhait que cela se démocratise est en bonne voie. En plus de Malonga et Tournebize, au moins deux autres Françaises ont déjà montré (devant les caméras) qu’elles en étaient capables à l’entraînement : Rosanne Le Seyec (1,98 m, 21 ans, ) et Kendra Bissa (1,86 m, 15 ans). Reste maintenant à le faire en match.