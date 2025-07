Fos Provence mise sur Calvin Hippolyte

Le recrutement de Fos Provence se poursuit. Bien décidé à remonter à l’étage supérieur le plus rapidement possible, le club fosséen compte bien lancer un nouveau cycle. Dans cette optique, Fos a officialisé ce dimanche 13 juillet la signature de l’ailier Calvin Hippolyte (1,98 m, 25 ans).

Passé professionnel en 2017-2018, avec le STB Le Havre, le jeune poste 3/4 a déjà pas mal bourlingué et possède déjà de l’expérience à haut niveau. S’il a connu la descente en Nationale 1 avec le club normand lors de sa première saison, il est resté fidèle au club trois saisons supplémentaires en Nationale 1 avant de rejoindre Saint-Quentin lors de l’exercice 2021-2022. Depuis, il a alterné entre Aix-Maurienne et Chartres. Lors de la dernière saison 2024/25 en Pro B, il compilait 6,8 points à 45,5% aux tirs (dont 21,2% à 3-points) et 3,3 rebonds en 17 minutes de moyenne, avec des pointes à 17 et 18 points.

C’est donc un recrutement de qualité pour un club de troisième division. Dans un collectif qui mélange jeunese et expérience, il apportera ses qualités athlétiques et ainsi que sa dureté en défense. Son futur coach, Emmanuel Schmitt, retrouve un joueur qui l’a déjà entraîné lors de son passage à Aix-Maurienne :