Poussé vers la sortie à Chalon, Morris va retrouver Bourg en EuroCup

Jamel Morris (1,90 m, 32 ans) n’évoluera plus sous les couleurs de l’Élan Chalon. Mis de côté depuis l’arrivée de Brandon Paul en février dernier, l’arrière américain s’est engagé pour la saison prochaine avec le Lietkabelis Panevezys, club lituanien où il avait déjà joué par le passé. Il croisera la route d’un club français en EuroCup, la JL Bourg.

Jamel Morris @jamel_morris24 is coming back to Eurocup @eurocup as he signed again with the Top Lithuanian team Lietkabelis @BCLietkabelis

Morris was shining with Lietkabelis two years ago,and he is happy to be back!

Our scoring guard is highly motivated for the upcoming season… pic.twitter.com/3kgaKuH4Vt

— Ivan Zoroski (@tripledoublesm) July 4, 2025