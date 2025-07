Première médaille estivale pour les équipes de France jeunes : les U18 féminines prennent le bronze

On attendait une réaction après la défaite crève-cœur en demi-finale contre les ennemies espagnoles (65-71), qui ont mis en exergue les défauts de cette équipe. Finalement, l’équipe de France U18 féminine a réussi à se remobiliser, à l’inverse de leurs aînées à l’EuroBasket adulte il y a quelques semaines. Opposées à leurs voisines belges, les Bleuettes l’ont emporté sans difficulté, 72-47. Elles effacent donc (un peu) la déception de la veille pour aller chercher la médaille de bronze, comme leurs prédécesseures en 2019 et 2022. Avec en cerise sur le gâteau une belle image qui restera : le dunk d’Alicia Tournebize (1,98 m, 17 ans) dans le dernier quart-temps, en plus de son énorme double-double.

Tournebize leader en plus de son dunk

Ce n’est pas la première fois qu’Alicia Tournebize dunke en match. Capable de le faire régulièrement à l’entraînement, elle l’avait déjà fait par deux fois en match, en NF2 et en Coupe de France U18 avec Bourges. Mais les caméras étaient soit absentes, soit de mauvaise qualité.

Cette fois, il a été pris sous les angles avec la réalisation de la FIBA, qui s’est empressée de le faire tourner sur les réseaux sociaux. De quoi permettre à la jeune Tournebize, fille d’Isabelle Fijalkowski de se faire un nom, à tout juste 17 ans. Car au-delà de son dunk, la grande et talentueuse pivot a sorti un énorme match, à l’image de sa compétition. Avec 19 points à 8/12 aux tirs, 12 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 2 contres en 20 minutes, elle est la meilleure marqueuse, rebondeuse, et contreuse du match. Son évaluation globale de 31 montre à quel point elle a pesé sur la rencontre.

Se remobiliser collectivement

Il y avait sûrement de l’égo en jeu, 24 heures après une demi-finale où elle a été exclue avec 5 fautes, sans vraiment peser en attaque (7 points à 3/9 aux tirs), et sans avoir réussi à stopper l’Espagnole Sara Okeke en défense. Cette fois, les Françaises ont appuyé dans la raquette sur leurs adversaires belges. En plus de Tournebize, Lana Bentoumi et Claira Dalstra ont marqué chacune 11 points, principalement en jouant au poste. Le phénomène athlétique Kathy-Emma Otto termine aussi avec 7 points, 5 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions.

Le famélique 2/18 à 3-points des Tricolores n’a finalement pas porté préjudice plus que ça. À l’image de l’intrépide Emma Broliron, qui termine avec 6 points à 3/12 aux tirs dont 0/4 de loin. L’écart est même monté jusqu’à +35 (66-31), avant que les dernières remplaçantes tricolores se fassent légèrement remonter. Une performance remarquable qui laissent forcément penser que cette équipe avait la capacité d’aller chercher une meilleure breloque.

Après le coup de sifflet final, les Tricolores ont explosé de joie. Même si la couleur n’est pas celle qui est souhaitée (la France restait sur une médaille d’or et d’argent dans cette compétition), cela reste une médaille internationale qu’elles garderont à vie. Les joueuses de Vincent Bourdeau la récupéreront après la grande finale qui oppose l’Espagne à la Finlande ce dimanche à 20h30.