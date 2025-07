L’étrange apathie de l’AS Monaco en ce début de mercato

L’AS Monaco n’est pas du genre à laisser filer un été sans frapper fort sur le marché des transferts. Mais en ce 13 juillet 2025, le club de la Principauté se montre étonnamment discret. Une seule recrue, deux départs, et beaucoup de rumeurs non concrétisées : la Roca Team semble à contretemps, malgré un budget annoncé en hausse et une place de finaliste en EuroLeague.

Un été timide pour la Roca Team

Kevarrius Hayes (2,06 m, 28 ans). Voilà, à ce jour, la seule signature officialisée par l’AS Monaco. Un renfort intérieur solide mais qui tranche avec l’agitation habituelle du club sur le marché estival. En parallèle, les départs de Mam Jaiteh vers Dubaï BC et de Vitto Brown pour le Besiktas ont été actés. Et puis… plus rien.

Un contraste saisissant avec les années précédentes, où la Roca Team avait pour habitude d’annoncer plusieurs mouvements majeurs dès le mois de juin. Pendant ce temps, les autres gros bras européens, eux, avancent. Le Real Madrid, Paris, Milan ou encore Dubaï multiplient les annonces, consolidant leur base pour 2025-2026.

Monaco, pourtant, n’a pas été pris au dépourvu. La prolongation d’Alpha Diallo avait été anticipée. Le club avait même annoncé une augmentation de son budget d’environ 10% dans Nice Matin, preuve d’une ambition toujours intacte, malgré une saison paradoxale : une première finale d’EuroLeague atteinte, mais aucun trophée soulevé.

Des tensions et des incertitudes en coulisses

Alors, pourquoi cette retenue ? La situation financière du club reste floue. De nombreux agents attendent encore leur commission… de la saison 2024-2025. Un contexte qui complique forcément les discussions pour de nouvelles signatures ou des résiliations de contrat.

Par exemple, les cas de Nick Calathes et Donatas Motiejunas ne sont pas encore tranchés. Tous deux pourraient quitter le club, mais leurs situations contractuelles restent floues. Georgios Papagiannis, lui, n’avait signé que pour une saison. Et aucune annonce officielle n’a été faite à son sujet. Des bruits de couloir ont également circulé concernant les velléités de départs de Daniel Theis, mais sans fondement sérieux, ni source crédible, alors que le champion du monde allemand possède une deuxième année de contrat à 2,2 millions d’euros, malgré des genoux récalcitrants.

Quant aux rumeurs dans l’autre sens, elles n’ont pas manqué. On a d’abord cru à la venue de Nadir Hifi… avant que le meneur ne reste à Paris. Nick Weiler-Babb, dont le départ du Bayern Munich est acté, semblait proche… mais c’est l’Anadolu Efes qui aurait raflé la mise. Dans son article de fin juin, Nice Matin avait émis des réticences quant à la venue de Nikola Mirotic, pourtant encore aperçu sur le Rocher en marge de la finale des playoffs de Betclic ÉLITE, semble-t-il pour passer sa visite médicale. La signature d’Isaïa Cordinier pour trois ans et cinq millions était une belle fake news. Enfin, l’intérêt de l’entraîneur Vassilis Spanoulis pour Léopold Delaunay a fuité, mais le MSB, où il a prolongé jusqu’en 2028, a préféré fermer cette porte.

La quête d’un intérieur JFL, malgré Makoundou…

Enfin, l’une des grandes quêtes inachevées, pour l’instant, de l’été monégasque concerne un intérieur JFL. La Roca Team s’est renseignée sur de nombreux pivots français, faisant, par exemple, le forcing pour Bodian Massa, qui a finalement choisi l’ASVEL. Également venue aux renseignements sur Brice Dessert, qui devrait quitter la SIG Strasbourg malgré ses deux années de contrat restantes, l’ASM a essuyé (comme Paris) un refus de Clément Frisch, parti à Vitoria, selon les DNA.

Une obsession pour un intérieur tricolore qui peut surprendre lorsqu’on sait que l’AS Monaco en disposait déjà d’un dans son giron, Yoan Makoundou, qui sort de deux saisons solides en prêt avec Podgorica et Ankara. « Quiconque le signera récupèrera un sacré guerrier », tweetait Mike James en mai. L’international français est officiellement toujours lié avec le club de la Principauté pour une année supplémentaire mais il est toutefois annoncé avec insistance au FC Barcelone pour 2025-2026. Surtout, l’AS Monaco n’a jamais pris de ses nouvelles au cours de la saison écoulée, ce qui témoigne du faible intérêt pour l’ancien Choletais.

Un effectif déjà bien rempli mais des questions en suspens

Il serait pourtant exagéré de parler de crise à Monaco. Le club dispose déjà d’une douzaine de joueurs sous contrat (11 plus Makoundou, Calathes et Motiejunas), de quoi aborder la pré-saison sans stress excessif. Mais des doutes persistent, notamment autour de Mike James. Maintenu à la demande du président Aleksej Fedorycsev, le meneur américain reste au centre des équilibres internes… et des tensions possibles.

La question est donc de savoir si Monaco attend le bon moment pour frapper, ou si des blocages structurels freinent réellement sa progression sur le marché. Une chose est sûre : les semaines à venir devront être bien plus actives pour que la Roca Team puisse à nouveau jouer les premiers rôles en EuroLeague.