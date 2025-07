À peine 17 heures après leur victoire inaugurale, les Bleuets U20 enchaînent sans soucis contre l’Islande

La nuit aura été courte pour les hommes de Mickaël Hay. Moins de 24 heures après leur premier match (victoire 79-64 contre la Slovénie) terminé à 22h30 heure locale à Heraklion (Grèce), ils étaient déjà de retour sur le parquet ce dimanche 13 juillet à 15h30. Le staff a été mis au diapason pour que les joueurs puissent récupérer rapidement, d’autant plus après un match âpre où les efforts défensifs leur ont permis de gagner.

Cette fois contre l’Islande, l’opposition était moins relevée. Même si cette équipe de France U20 n’a pas énormément de marge, notamment car tous les meilleurs de la génération 2005 sont indisponibles car déjà en NBA (Risacher, Sarr, Salaün, Dadiet, Penda, Diawara). Roman Domon (2,07 m, 19 ans) est le seul rescapé du titre de l’été dernier, alors qu’il avait une année de moins.

Domon leader dans le jeu

L’ex-joueur de Gravelines et futur de Murray State assume d’ailleurs son rôle de leader de l’équipe. Après ses 18 points hier, tous les ballons sont encore passés par lui en attaque. Initiateur de pick-and-roll, passeur, shooteur, défenseur… Il a tout fait sur le terrain. Son évaluation (19) et son plus/minus (+30) – les meilleurs de l’équipe – sont d’ailleurs plus révélateurs que son total de points (9). En 22 minutes, il a aussi pris 8 rebonds, distribué 6 passes décisives et volé 3 ballons. À noter sa belle relation avec Amaël L’Etang (2,15 m, 20 ans), qui termine avec 12 points et 7 rebonds.

Roman Domon showing off his 2-way potential early in the tournament. On this play he successfully contains the drive then projects quickly to finish with his soft touch the though and-one opportunity. pic.twitter.com/2kNAWwQkjF — Amine (@AmineAOthmani) July 13, 2025

Mais contrairement au premier match, le coach a pu faire tourner l’effectif. Malgré un coup de frayeur dans le troisième quart-temps (perdu 8-21) à cause d’un manque de protection d’arceau, les Bleuets menaient de 28 points à la mi-temps (52-24), et de 32 à la fin du match (85-53). Ils ont réussi 25 passes décisives, avec à la réception de beaucoup d’entre elles Killian Malwaya (17 points) et François Wibaut (16 points), qui ont bien attaqué les espaces islandais.

Un doublé à défendre

Les Bleuets ont été organisés et agressifs, sans pourtant être flamboyants dans l’adresse (24% à 3-points, 57,9% aux lancers-francs). Ce qu’il faudra rectifier avant le prochain match contre la Serbie, ce lundi 14 juillet à 19h30 (heure française).

Dans tous les cas, les années se suivent et se ressemblent pour les Bleuets à l’EuroBasket U20. Titrée lors des deux dernières éditions sous la supervision de Guillaume Vizade, la France a l’habitude de rouler sur cette compétition. Cette année sera forcément plus difficile avec le changement de coach et d’effectif, mais le 2/2 de départ est encourageant. Celui-ci illustre la profondeur du réservoir français.