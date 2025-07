Un nouveau rassemblement français en Turquie ? Iliana Rupert annoncée au Fenerbahçe

Voilà une joueuse qui a eu une actualité chargée ces derniers jours. Les 8 et 9 juillet, la désormais dénommée Iliana Dossou-Yovo Rupert (1,94 m, 24 ans) se mariait civilement avec le futur joueur nanterrien Mathis Dossou-Yovo. Le 12 juillet, elle fêtait ses 24 ans avant de se préparer au grand départ vers San Francisco, où elle est attendue le 15 juillet par les Golden State Valkyries pour débuter sa saison WNBA. Et au milieu de tout ça, voilà que l’annonce de son futur club européen à la rentrée est tombée. Selon le bien renseigné Coach Rookie sur X, l’intérieure tricolore va rester en Turquie mais signer du côté du Fenerbahçe.

Une des meilleures intérieures d’Europe

Une nouvelle étape pour elle, toujours en EuroLeague, après deux ans à Bologne et une saison à Mersin. Elle quitte donc le club finaliste d’EuroLeague pour rejoindre une autre qui est restée invaincue pendant toute la saison régulière, avant de se faire surprendre en demi-finale des playoffs par les futures championnes, Prague. Dossou-Yovo Rupert gravit encore un peu plus les échelons en terme de stature des clubs, puisque Fenerbahçe a remporté l’EuroLeague en 2023 et 2024.

Rien d’étonnant pour celle qui domine individuellement la compétition reine européenne depuis quelques temps. La saison dernière avec Mersin, l’internationale française compilait 14,3 points à 50,3% aux tirs (dont 35,2% à 3-points), 7,6 rebonds, 2,7 passes décisives, 1,4 interception et 1,6 contre en 30 minutes de moyenne. Tout simplement sa meilleure saison en carrière. Elle a notamment terminé sur le podium du MVP et été élue dans le meilleur cinq de l’EuroLeague.

Un effectif calibré pour le titre

Justement, dans ce fameux cinq majeur, figurent aussi deux de ses futures coéquipières : Emma Meesseman et… Gabby Williams, qui va rester dans l’équipe la saison prochaine. Les tricolores vont même former un trio, puisque Dominique Malonga a aussi été signée plus tôt dans l’année. En revanche, il n’y aura plus Marième Badiane, remerciée dans le grand ménage de printemps du club stambouliote. Le championnat turc est depuis un an le nouvel eldorado des basketteuse françaises, qui quittent en masse la Boulangère Wonderligue. L’arrivée d’une des meilleures d’entre elles est donc logique.

En revanche, Dossou-Yovo Rupert aura de la concurrence sur les postes intérieurs, pour l’instant composés de Meesseman, Malonga, Natasha Howard et Megan Gustafson. Sa capacité à alterner sur les postes 4 et 5 et à écarter le jeu avec son tir extérieur lui sera bien utile pour faire sa place. Elle apporterait une présence physique, une science du jeu et une polyvalence offensive qui collent parfaitement aux systèmes turcs. Sur les postes extérieurs, on pourra notamment compter Julie Allemand et Kayla McBride. Un effectif largement calibré pour le titre en EuroLeague, et en championnat turc (où ils restent sur 5 titres d’affilée).