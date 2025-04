Des trophées pour Gabby Williams, Iliana Rupert et… Basket Landes lors de la cérémonie EuroLeague

En larmes vendredi soir suite à l’élimination surprise du Fenerbahçe Istanbul contre Prague, Gabby Williams s’est légèrement consolé ce samedi midi lors de la cérémonie des trophées de l’EuroLeague.

Tout comme Iliana Rupert, la Franco-Américaine n’a certes pas été élue MVP, un honneur qui revient une troisième fois d’affilée à sa coéquipière Emma Meesseman (17 points, 6,3 rebonds et 4,6 passes décisives). Un three-peat inédit dans l’histoire de la compétition. Mais l’ancienne joueuse de Lattes-Montpellier et de l’ASVEL a été nommée meilleure défenseure de l’EuroLeague, comme elle l’avait été plus tôt aux Jeux Olympiques.

« Ce trophée signifie beaucoup pour moi », a-t-elle soufflé lors de la cérémonie de remise des récompenses. « Je suis heureuse d’être aussi bien entourée au Fenerbahçe. Avoir de si grandes joueuses avec moi me donne envie de défendre dur pour elles. » C’est la deuxième fois que Gabby Williams s’octroie le titre de DPOY en EuroLeague, quatre ans après l’avoir été du temps de Sopron.

Always locked in on both ends of the floor 🔒

Gabby Williams is the 2024-25 #EuroLeagueWomen Defensive Player of the Year 💛💙 pic.twitter.com/bKGmRHxNgW

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 12, 2025