Les Bulls prolongent leur entraîneur malgré une saison NBA en demi-teinte

Les Chicago Bulls accordent leur confiance à Billy Donovan avec une extension de contrat pluriannuelle. Le technicien de 60 ans reste en poste malgré un bilan de 195 victoires pour 205 défaites en cinq saisons.

Les Chicago Bulls ont officialisé dimanche la prolongation de contrat de leur entraîneur principal Billy Donovan. Cette extension pluriannuelle intervient alors que le double champion NCAA avec Florida (2006 et 2007) entrait dans la dernière année de son contrat initial.

Ni la franchise ni l’entraîneur n’ont révélé les détails financiers ou la durée exacte de ce nouveau bail. Cette décision s’inscrit dans la volonté de Chicago de miser sur la stabilité, malgré des résultats en demi-teinte depuis l’arrivée de Donovan en septembre 2020.

Chicago Bulls head coach Billy Donovan has signed a multiyear contract extension with the franchise, sources tell ESPN. Donovan is viewed as a leader within the Bulls organization, and will enter his sixth season in Chicago in 2025-26 with 800 NBA games coached over his career. pic.twitter.com/LVYMiZt2Tv

