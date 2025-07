Damian Lillard rejoint LeBron James dans le cercle très fermé des joueurs avec une clause de non-échange

Damian Lillard est officiellement de retour à la maison. Le meneur All-Star à neuf reprises a signé un contrat de trois ans d’une valeur de 42 millions de dollars avec les Portland Trail Blazers, incluant une option joueur pour la saison 2027-2028 et une clause de non-échange. Cette reunion surprenante intervient après que les Milwaukee Bucks aient libéré le joueur de 35 ans plus tôt ce mois-ci.

Lillard a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux avec une vidéo Instagram montrant le vestiaire des Blazers avant de s’arrêter sur son casier au Moda Center, accompagnée du message : « RipCityyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!! »

Damian Lillard joins LeBron James as the only players in the NBA to have a NO TRADE CLAUSE in their contract 🚫 pic.twitter.com/i6TVHxJmoD

— Basketball Forever (@bballforever_) July 18, 2025