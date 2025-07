Jonathan Kuminga refuse les offres des Warriors, Phoenix et Sacramento à l’affût !

La situation contractuelle de Jonathan Kuminga avec les Golden State Warriors s’enlise et pourrait durer bien au-delà de ce mois selon Shams Charania d’ESPN. L’ailier de 22 ans, agent libre restreint, refuse catégoriquement les offres actuelles de sa franchise et explore activement ses options sur le marché.

The Warriors best offer to Jonathan Kuminga has topped out at 2-years/$40 million, but it was rejected and deemed unsatisfactory❌

“Kuminga’s camp has continued to seek out sign-and-trade opportunities.”

(via Marc Stein) pic.twitter.com/lwbBMpz9MJ

— Basketball Forever (@bballforever_) July 29, 2025