Le Stade Rochelais est au complet avec un intérieur nigérian

La Rochelle affiche désormais complet pour la saison 2025-2026. Le club maritime a annoncé l’arrivée dans ses rangs de l’intérieur nigérian Daniel Oladapo (2,00m, 25 ans) en provenance du championnat portugais.

🔐 Recrutement 𝙗𝙤𝙪𝙘𝙡𝙚́ ! Poste 5 actif et mobile, 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗢𝗹𝗮𝗱𝗮𝗽𝗼 complète notre roster pour la saison 2025/2026 ! 🟡⚫️#WelcomeDaniel | #FievreSR — Stade Rochelais Basket (@SR_Rupella) July 30, 2025

Né aux Etats-Unis, l’intérieur nigérian a passé quatre saisons en NCAA, dans trois universités différentes. Lors de la saison 2020/2021 avec les Oakland Golden Grizzlies, il a tourné à 12,9 points, 8,8 rebonds pour 16,2 d’évaluation de moyenne. Après avoir suivi un cursus Outre Atlantique, il a bourlingué en Europe (Pays-Bas, Pologne, Israël) où il a fait parler son talent offensif. En première division portugaise, où il jouait sous les couleurs d’Ovarense, il a compilé 13,2 points et 8,7 rebonds de moyenne, pour une évaluation de 16,2.

Son nouvel entraîneur Germain Castano décrit « un joueur avec une très grosse activité, très mobile, c’est ce qu’on recherchait. Il n’a pas les mêmes qualités que Babacar donc les deux seront complémentaires. C’est un joueur qui attaque très vite le panier, donc sur notre jeu de contre-attaque, il va être parfait. En défense, il sait tout faire, étant donné sa mobilité. Un très gros plus, surtout que ça reste un très gros rebondeur, malgré ses deux mètres. Dans notre jeu rapide et à haute intensité, je pense que c’est le bon profil. Il a encore une grosse marge de progression. J’espère qu’on va le faire évoluer encore plus ! »

