Titularisation réussie pour Marine Johannès malgré la défaite à Minnesota, Monique Akoa-Makani gênée avec Phoenix

En plein cœur d’une saison cruciale pour son avenir en WNBA, Marine Johannès (1,78 m, 30 ans) avait une opportunité extra-ordinaire d’épaissir son dossier face à Minnesota, qui s’est imposé à domicile 100 à 93. Alors qu’elle devra négocier un nouveau deal avec une franchise pour poursuivre sa carrière américaine au-delà de 2025, l’arrière tricolore était titulaire face au Lynx pour pallier l’absence de plusieurs cadres (Breanna Stewart en tête), elle qui est d’habitude cantonnée à un rôle limitant en sortie de banc avec 18 minutes de moyenne.

Marine Johannès a cette fois bénéficié de 30 minutes pour trouver un rythme et cartonner offensivement : derrière les 31 points de Sabrina Ionescu, la Française a compilé 14 points à 5/10 aux tirs dont 4/9 à 3-points. Elle a ajouté 4 rebonds défensifs, à sa feuille de stats, comme un symbole du développement de son jeu défensif cette saison pour garder sa place dans la rotation des championnes en titre.

Si Johannès a clairement marqué des points, son duo avec Ionescu n’a toutefois pas suffi face à une Napheesa Collier toujours aussi dominante, surtout en l’absence de Stewart pour essayer de la contenir. La candidate au titre de MVP a terminé la rencontre avec 31 points, 11 rebonds, 3 contres, et des tirs rentrés dans les moments importants.

À l’issue de la rencontre, Sabrina Ionescu n’a pas caché sa fierté quant à la performance de la Française : « C’est énorme de pouvoir la trouver en rythme et de savoir qu’elle est une menace à chaque fois qu’elle est sur le terrain. Sa capacité à surgir et créer, driver et frapper, sa capacité à mettre la pression sur les défenses… J’étais vraiment fière de la façon dont elle a joué ce soir ». La franchise player a parlé, reste à savoir si la franchise new-yorkaise verra d’un bon œil une prolongation pour la joueuse française, toujours très dévouée à son équipe de toujours en WNBA.

Ionescu on Johannès: "It's huge, to be able to find her in rhythm and know she's a threat every time she's out there… Her ability to get downhill and create, drive and kick, her ability to put pressure on defenses, I was really proud of the way she played tonight." (Q @Winsidr)

