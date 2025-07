Luka Dončić révèle sa transformation physique spectaculaire aux Lakers !

Luka Dončić a créé la sensation en faisant la une du magazine Men’s Health, dévoilant une transformation physique impressionnante qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. La star des Los Angeles Lakers, âgée de 26 ans, a profité de son passage dans l’émission Today de NBC pour expliquer les raisons de cette métamorphose estivale.

« Moi et mon équipe avons essayé de nouvelles choses, vous savez, une alimentation différente, des pratiques différentes. J’ai en fait arrêté de jouer au basket pendant un mois, ce que je n’avais jamais fait de ma vie, donc c’était assez difficile, mais c’était pour le bien », a confié Dončić lors de son interview télévisée.

Cette pause inédite dans sa carrière s’explique par une volonté de se concentrer sur l’aspect mental et physique. « Mentalement, vous savez, j’ai joué au basket toute ma vie, donc je n’oublierai pas comment jouer. Nous avons essayé d’autres sports. J’ai senti que c’était une bonne chose », a-t-il précisé.

Selon Men’s Health, le quintuple All-Star a suivi un régime sans gluten et pauvre en sucre, incluant au moins 250 grammes de protéines et un shake au lait d’amande par jour. Cette discipline alimentaire s’accompagnait de séances d’entraînement intensives en Croatie, avec des doubles séances quotidiennes.

Contrairement aux spéculations suggérant que ce changement physique serait une réaction à son trade des Dallas Mavericks vers les Lakers, plusieurs sources proches de Dončić affirment que cette transformation était prévue indépendamment de sa situation professionnelle. Selon The Athletic, l’entourage du joueur slovène indique qu’il était « parti pour avoir cette transformation physique, que le General Manager de Dallas Nico Harrison parie contre lui ou pas ».

