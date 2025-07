Frank Ntilikina n’avait plus autant joué depuis cinq ans : « Revenir en Europe était le bon choix ! »

Lors de l’été 2024, Frank Ntilikina a dû faire « un choix très dur », celui de retourner en Europe. Une signature au Partizan Belgrade, loin de la NBA, son « rêve depuis tout petit ».

« Je manquais de temps de jeu »

Un an après, le « French Prince » aborde toutefois la préparation de l’EuroBasket 2025 avec le sentiment d’avoir fait le “bon choix”, lui qui sortait « d’une saison quasiment blanche à Charlotte » où il n’avait joué que cinq matchs. « Je sentais que je manquais de temps de jeu », avoue-t-il. « Au bout d’un moment, quand on a un rôle avec peu de temps sur le terrain, on le ressent. On perd les sensations. Tout le monde a besoin de jouer, pour garder ces sensations. »

PROFIL JOUEUR Frank NTILIKINA Poste(s): Meneur / Arrière Taille: 193 cm Âge: 27 ans (28/07/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / ABA Liga PTS 7,1 #119 REB 1,4 #188 PD 1,8 #78

Après sept ans aux États-Unis, lui qui avait fait le grand saut de Strasbourg à New York en 2017, le meneur tire « un bilan intéressant » de son retour en Europe à Belgrade. « C’était cool de retrouver la compétition et le game [le jeu, ndlr.]. Ce qui était intéressant, c’est la reprise du rythme avec plusieurs matchs par semaine, des voyages, l’intensité du jeu en EuroLeague et même l’atmosphère. C’est dommage que l’on n’ait pas décroché les play-offs ni le play-in en Euroleague, ça sera l’objectif l’année prochaine avec le Partizan. Mais individuellement, c’est motivant pour la compétition internationale, puis pour la saison prochaine ».

« Clairement un plus pour enchaîner à l’Euro ! »

Une petite phrase qui permet, aussi, de confirmer que l’homme aux 336 matchs NBA sera toujours dans la capitale serbe la saison prochaine. Le Partizan Belgrade n’a pourtant pas spécialement été emballé par ses prestations (7,1 points à 45%, 1,5 rebond et 1,9 passe décisive en 50 matchs) mais Ntilikina est sous contrat jusqu’en 2026, et sa clause de sortie concernait uniquement la NBA.

Indépendamment de ses performances, l’ancien minot de la SIG Strasbourg a vécu sa saison la plus prolifique en termes de minutes passées sur le parquet (948) depuis 2019/20. Une stat particulièrement marquante dans la mesure où il n’avait plus 82 possibilités de jouer et où il a, en sus, raté deux mois sur blessure au début de l’année !

Les minutes de Frank Ntilikina depuis 2019/20 2019/20 : 1 187 minutes avec New York

2020/21 : 322 minutes avec New York

2021/22 : 685 minutes avec Dallas

2022/23 : 607 minutes avec Dallas

2023/24 : 43 minutes avec Charlotte

2024/25 : 948 minutes avec le Partizan Belgrade En club uniquement

Vertueux « dans le jeu », en vue de l’Euro. « Tu retrouves les mêmes séquences, les mêmes automatismes », explique celui qui a signé l’action la plus marquante du scrimmage contre le Sénégal lundi (voir ci-dessous). « On a un terrain plus serré donc il y a moins de jeu ouvert, moins de jeu de transition et de jeu rapide. Aussi, les joueurs sont différents, ce que l’on retrouve dans les compétitions internationales. Rejouer dans cette structure de jeu tout au long de la saison est quelque chose qui t’aide et te prépare pour une compétition internationale en sélection. C’est clairement un plus pour enchaîner à l’Euro. »

« Passé à une autre étape » de sa carrière, Frank Ntilikina doit maintenant montrer ce niveau « retrouvé » au sein d’une présélection où « la concurrence est bonne, saine, et permet d’élever le groupe », pour confirmer sa place dans les douze de l’EuroBasket, à un poste où personne n’a de billet garanti pour Katowice. « Peut-être qu’on emmènera les quatre meneurs à l’Euro, peut-être pas », glissait Frédéric Fauthoux mardi. « Il n’y a pas de hiérarchie définie, elle va se construire au fur et à mesure. » S’il n’est plus avec l’entraîneur qui l’avait lancé en club, Vincent Collet, Ntilikina arrive pourtant avec plus d’armes que l’année dernière…

Propos recueillis à l’INSEP