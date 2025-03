Blessé depuis début 2025, Frank Ntilikina est de retour avec le Partizan Belgrade

Lundi 10 mars, le match entre le Partizan Belgrade et le FMP Belgrade (90-65) a dépassé le cadre sportif à partir du 3e quart-temps où la rencontre était devenue à sens unique. Cette partie signait le retour à la compétition de Frank Ntilikina, après deux mois d’absence suite à une blessure au mollet.

Un retour « important » pour Željko Obradović

Pour ce début d’année 2025, l’absence de Frank Ntilikina (1,93 m, 26 ans) (8e marqueur, 3e passeur) ne s’est pas faite tant ressentir pour le Partizan Belgrade, que ce soit en Ligue Adriatique (invaincu pendant son indisponibilité) ou en EuroLeague (6 victoires en 8 matchs).

L’international français a quand même profité de ces 17 minutes pour son match de reprise pour rappeler à quel point son impact dans un match peut être important, tant offensivement (8 points et 4 passes décisives) que défensivement (6 rebonds et 3 interceptions). « Nous sommes heureux que Frank soit de retour. Il a été absent pendant presque deux mois. Il était clair qu’il avait envie de jouer et qu’il pouvait apporter beaucoup à l’équipe. Son retour est très important », a déclaré le coach Željko Obradović dans des propos rapportés par Mozzart Sport.

Une mise en route avant le retour en EuroLeague

Avec leur place de leader en ABA League et un bilan de 7 victoires en 10 matchs en EuroLeague depuis le début d’année, les Serbes peuvent se concentrer sereinement sur leur prochain adversaire. Ils affrontent ce vendredi 14 mars le FC Barcelone, contre qui ils avaient perdu lors de la première phase de saison régulière (79-87). Frank Ntilikina aura un beau challenge en perspective sur le plan défensif face au meilleur scoreur adverse, l’ancien du Partizan Kevin Punter.