Rupert, Sarr, Salaün, Dadiet : La génération 2004/05 française marque son territoire en Summer League

En plus des deux rookies qui ont eu des performances contrastées, cinq autres français étaient sur les parquets de Las Vegas cette nuit. Avec au moins une voire deux années d’expérience en NBA dans leurs bagages, ils ont logiquement semblé plus en maîtrise et ont montré davantage de choses.

Les deux ans d’expérience de Rupert et Cissoko portent leurs fruits

À commencer par Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans), meilleur marqueur tricolore de cette deuxième journée. Dans le dernier match de la soirée à Las Vegas entre ses Blazers et les Warriors (victoire 106-73), le Sarthois a terminé avec 23 points à 5/8 aux tirs (et 11/11 aux lancers), 9 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 23 minutes. Une performance digne d’un joueur qui n’a plus rien à faire en Summer League. À l’aube de sa troisième saison en NBA, Rupert attend toujours une vraie chance par son coach Chauncey Billups, qui persiste à l’écarter de la rotation malgré ses progrès. Les Blazers ont activé sa troisième année qui était une option d’équipe, en attendant la suite. Il a donc beaucoup de choses à prouver.

Dans le même match, son compatriote et coéquipier Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) a été moins en vue malgré une énergie au moins équivalente mise à l’ouvrage. Lui aussi après deux années de NBA mais toujours sans contrat pour sa troisième, il finit avec 8 points à 4/7 aux tirs, 5 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception en 21 minutes. En face, Léopold Delaunay (1,93 m, 23 ans) n’a pas joué avec les Warriors.

La génération 2005 au charbon

Dans la même veine que Rupert, Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) a aussi réussi ses débuts estivaux. Titulaire au poste 4, il a joué 27 minutes dans un match serré, preuve que les Hornets veulent le mettre à l’épreuve avant sa saison sophomore. Car le n°6 de la Draft 2024 aurait énormément travaillé depuis la fin de sa saison en avril, comme il en avait déjà l’habitude en France. Et cela a porté ses fruits pour celui qui tournait à 9 points de moyenne lors de sa première Summer League l’été dernier. Cette fois, l’ex-choletais a marqué 20 points à 6/11 aux tirs (dont 2/6 à 3-points), 7 rebonds et 1 passe décisive. Très heureux de retrouver les parquets, il n’a pas arrêté de trashtalker le banc adverse, puisque ses Hornets l’ont emporté 111-105 contre le Jazz.

Enfin, les deux ex-coéquipiers en équipe de France jeunes Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans) et Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) ont marqué respectivement 17 et 15 points. En difficulté en début de match avec des pertes de balle et erreurs défensives, le premier a ensuite profité des larges espaces pour monter son total de points. Même scénario pour Sarr, qui s’est davantage montré en défense, sauf au rebond (4 prises en 31 minutes). La présence du pivot de 20 ans en Summer League est étonnante, alors qu’il sort d’une saison rookie convaincante et qu’il fait partie de la pré-sélection française pour l’EuroBasket, avec une préparation qui débute dans deux semaines…

Ses Wizards ont perdu contre les Suns (84-103), tout comme les Knicks de Dadiet contre les Pistons (86-104). On peut enfin noter la victoire des Clippers, qui comptent Guillaume Vizade dans leur staff, contre les Rockets (97-92).