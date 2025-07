Avant la préparation pour l’Euro, Alexandre Sarr va jouer la Summer League avec les Wizards

C’est le seul joueur de la pré-sélection de 18 joueurs pour l’EuroBasket qui va disputer la Summer League NBA. À l’aube de ses premières apparitions sous le maillot bleu adulte, Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) a choisi d’aller se mettre en jambes du côté de Las Vegas, avec les jeunes des Washington Wizards. La franchise de la capitale vient en effet d’annoncer son roster de 15 joueurs pour la ligue d’été (du 10 au 20 juillet). Y figure le pivot n°2 de Draft, mais pas son compatriote Bilal Coulibaly, lui aussi pré-sélectionné avec les Bleus. Les trois autres futurs sophomores des Wizards, Kyshawn George, Bub Carrington et AJ Johnson, sont aussi alignés.

Quid de l’Euro ?

Pour Sarr, cela représente une petite surprise. En effet, la Summer League prendra fin quatre jours avant le premier rassemblement des Bleus, le 24 juillet à l’INSEP. Et deux semaines avant le premier match de préparation (le 4 août contre le Monténégro, à Pau). Dans la même situation que lui, Zaccharie Risacher a préféré faire une croix sur la compétition, tout comme les autres jeunes NBAers Ousmane Dieng, Moussa Diabaté et Bilal Coulibaly. Idem pour ceux qui ont des velléités de NBA et auraient pu se faire inviter, comme Nadir Hifi. Des choix probablement faits afin d’être au top physiquement et mentalement pour l’Euro, ou même d’éviter tout risque de blessure. Sarr va donc faire exception.

Une décision d’autant plus surprenante que le petit frère d’Olivier Sarr a une vraie carte à jouer pour faire partie des 12 sélectionnés. Les absences de Victor Wembanyama et Rudy Gobert ouvrent la porte à d’autres pivots athlétiques et protecteurs d’arceau. Personne n’a vraiment son profil dans la liste échafaudée par Freddy Fauthoux. Pouvant jouer sur les postes 4 et 5, Sarr sera en concurrence avec Moussa Diabaté, Mam Jaiteh, Mathias Lessort, Vincent Poirier et Jaylen Hoard.

« J’ai hâte de voir ce que Alexandre Sarr et Moussa Diabaté apporteront aussi, dans un registre plus moderne. Le jeu évolue aussi, ce sera très intéressant » expliquait le sélectionneur fin juin. Sarr, qui a effectué toutes les campagnes internationales de jeunes avec les Bleuets (Euro U16, Coupes du monde U17 et U19) jusqu’à sa Draft, a une vraie occasion de décrocher son ticket pour sa première compétition avec les A.

Des choses à prouver à Las Vegas

Bien sûr, ce choix pourrait aussi lui permettre d’arriver en pleine bourre s’il fait une bonne Summer League. Car le n°2 de la Draft a une ardoise à effacer, celle de ses terribles prestations l’été dernier (5,5 points de moyenne à… 19,1% aux tirs en 4 matchs et 30 minutes de jeu). Avec notamment un match à 0/15 aux tirs qui lui a valu beaucoup de critiques et de moqueries. Mais depuis, le n°2 de la Draft 2024 a réussi une très bonne saison rookie avec les Wizards, tournant à 13,0 points et 6,5 rebonds de moyenne.

Il aura donc à cœur d’écraser la concurrence cet été, pour faire oublier sa première Summer League. Avec un effectif de haut niveau, les Wizards ont l’occasion d’aller chercher le premier titre de Summer League de leur histoire. Après la compétition, Sarr devra faire une transition très rapide entre les baskets NBA et FIBA. Comme ont l’habitude de le faire chaque été les internationales féminines…