Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr font le bilan de leur saison aux Wizards

Alors que le play-in bat son plein, ouvrant la porte à des playoffs qui débutent depuis quelques jours, la saison de dix équipes NBA est déjà terminée depuis une semaine. C’est bien sûr le cas des Washington Wizards, bons derniers de la Conférence Est. La franchise de la capitale a vécu une nouvelle saison de galère, posant à peine les premières pierres de sa reconstruction. Les jeunes joueurs ont eu largement le temps de jeu et les ballons pour s’exprimer dans une saison qui n’avait de toute façon aucun objectif compétitif. Parmi eux, Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) et Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans).

En minutes cumulées, les deux tricolores sont les troisièmes et quatrièmes joueurs les plus utilisés le coach Brian Keefe. Coulibaly était même le plus utilisé avant sa blessure aux ischios-jambiers. Quelques jours après leur dernier match contre Miami, les deux compatriotes sont passés au traditionnel exercice des interviews de fin de saison, pour faire leur bilan individuel, et déjà se projeter vers l’année prochaine.

Une saison de hauts et de bas pour Coulibaly

« S’il faut être honnête, j’ai été plutôt irrégulier. Je pense que j’aurais pu être meilleur. Mais c’est une bonne chose que je n’ai pas été parfait, car je peux m’améliorer et je sais comment. Je vais travailler au quotidien pour devenir plus régulier, principalement sur mon tir et mon dribble… Ce dont je suis le plus fier est d’avoir eu plus d’opportunités de jouer balle en main, et de montrer que j’en suis capable. Je dois encore progresser sur la gestion des tempos, parfois je me précipite trop… Mais j’ai montré que j’étais capable de créer, de jouer pour les intérieurs, les shooteurs et de les trouver » Bilal Coulibaly

Coulibaly a aussi expliqué qu’il se sentait fatigué après avoir enchaîné les Jeux Olympiques (« le moment le plus stressant de toute ma vie ») et la saison NBA. Et avait besoin de repos pour prendre soin de son corps et travailler sur son jeu. Les Wizards vont notamment envoyer des membres de leur staff à Paris pour le monitorer. Quant à sa participation à l’EuroBasket, il a réaffirmé sa volonté d’y participer.

Les statistiques de Bilal Coulibaly cette saison : 12,3 points à 42,1% aux tirs (dont 28,1% à 3-points), 5,0 rebonds, 3,4 passes décisives et 1,3 interception en 33 minutes de moyenne

BILAL. 🇫🇷 26 POINTS (9-16 FG)

4x 3PM

5 REBONDS

3 AST / 2 STL Meilleur scoreur lors de la victoire des @WashWizards ! pic.twitter.com/1J6L9SgTP1 — NBA France (@NBAFRANCE) February 4, 2025

Sarr est passé outre les critiques

« Je suis fier d’avoir pu finir la saison fort, d’avoir progressé tout le long. Mais j’aurais pu faire mieux sur plein de choses, je vais travailler cet été pour être encore plus impactant la saison prochaine. Défensivement je veux contrer plus de tirs, et je veux me renforcer pour être plus présent au rebond… Les critiques ? C’est comme ça dans le sport, chacun a une opinion sur ce que tu fais. Je n’y fais pas attention, je reste concentré sur l’équipe. Les gens auront toujours des choses à dire, positives comme négatives. » Alex Sarr

Sarr a réussi une grosse fin de saison qui devrait lui obtenir une place sur le podium du ROY. Sa Summer League et son début de saison, qui lui ont attiré beaucoup de ces fameuses critiques, ne laissaient pourtant pas présager de telles facilités. Il a réussi à trouver ses marques sur la longueur. Et a notamment remercié son frère Olivier Sarr pour cela, lui qui est resté toute la saison à ses côtés pendant sa convalescence. Quant à sa potentielle première sélection avec l’équipe de France cet été, il a expliqué que cela serait « un honneur », même si la « rotation chargée à l’intérieur » rendrait les choix du sélectionneur « intéressants. » Le n°2 de la dernière Draft sera notamment dépendant des disponibilités de Victor Wembanyama, Rudy Gobert et Mathias Lessort.

Les statistiques d’Alexandre Sarr cette saison : 13,0 points à 39,4% aux tirs (dont 30,8% à 3-points), 6,5 rebonds, 2,4 passes décisives et 1,5 contre en 27 minutes de moyenne