Alexandre Sarr sera accompagné par son frère Olivier, blessé, pendant sa saison rookie

N°2 de la dernière Draft, Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) va avoir des choses à prouver. Entre le processus de Draft où il aurait refusé de workout avec les Hawks, et sa Summer League décevante sur le plan du scoring, il ne s’est pas montré sous son meilleur visage auprès du public NBA. Ce qu’il va avoir à cœur de changer pendant sa saison rookie.

C’est dans cet objectif qu’il a passé son été à s’entraîner entre les États-Unis et la France. À la fin du mois d’août, on l’a notamment vu dans un camp près de San Francisco avec plusieurs joueurs NBA, dont son nouveau coéquipier Jordan Poole. Le 30 septembre, l’ancien joueur des Perth Wildcats rejoindra son équipe des Wizards pour le début du camp d’entraînement. Le moment de faire le grand saut et de lancer officiellement sa première saison dans la grande ligue américaine. Et pour l’aider dans cette aventure, il pourra compter au moins au début sur le soutien de son frère Olivier Sarr (2,08 m, 25 ans).

Une présence rassurante

C’est en tout cas ce que Alexandre Sarr a dévoilé auprès du journaliste affilié aux Wizards Chase Hughes. Son grand frère sera avec lui à Washington DC pour « une grande partie de la saison 2024-25. » Ce dernier se rétablit en effet d’une rupture du tendon d’Achille, survenue en juin lors des playoffs de G-League, et qui a coupé dans son élan sa propre carrière. Sans contrat à cette rentrée après trois saisons en NBA, Olivier Sarr va s’installer dans le capitale pour faire sa rééducation. Il sera aux côtés de son petit frère pour l’accompagner et le conseiller. Un geste apprécié par le principal intéressé, qui l’a qualifié de « spécial. » Aux Wizards, Sarr pouvait déjà compter sur la présence de deux français pour faciliter son intégration : Bilal Coulibaly dans l’effectif, et Alexis Ajinça dans le staff.



Il faut dire que les deux frères Sarr sont très proches. Depuis tout jeune, Alexandre a été conseillé par Olivier, âgé de six ans de plus. Jouant tous les deux sur le même poste et ayant les mêmes caractéristiques physiques, cela est encore plus légitime. « Mon frère m’a beaucoup aidé pour que je ne me mette pas dans une case. Quand je suis allé au Real Madrid, ils voulaient que je joue seulement pivot. Il m’a dit que c’était bien pour eux, mais que pour moi je devais continuer à ajouter des skills. Pour préparer l’avenir » expliquait-il au scout Rafael Barlowe dans une interview en septembre 2023. Des conseils qui ont porté leurs fruits, puisque Alexandre (n°2 de Draft) a finalement fait mieux que son aîné (non-drafté en 2021). On peut imaginer que ses conseils sur la gestion d’une saison NBA seront tout aussi importants. Et pourront l’aider à avancer plus sereinement.