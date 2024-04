Olivier Sarr s’est rompu le tendon d’Achille

Olivier Sarr (2,08 m, 25 ans), victime d’une rupture du tendon d’Achille, ne rejouera plus cette saison avec Oklahoma City. Lors de la belle de la finale des playoffs de G-League ce lundi 15 avril, remportée par son équipe du Blue, le pivot français est sorti sur blessure en milieu de troisième quart-temps. Après opération, le natif de Niort va devoir s’arrêter pour 6 à 8 mois d’arrêt, ce qui lui empêchera certainement de démarrer la saison 2024-2025.



Olivier Sarr went down with some sort of non-contact leg/foot injury.

Sarr was down a few minutes before being carried to the locker room.

Hoping the best for Olivier.

