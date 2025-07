Noa Essengue en difficulté en Summer League, Mohamed Diawara met un panier de… 20 mètres

Diawara en puissance

Drafté en 51e position par les New-York Knicks, Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) est le petit dernier du groupe de six rookies français qui envahit la NBA. Mais seul à ne pas avoir signé de contrat après de Draft, il est forcément moins en vue que ses cinq compatriotes. D’où l’importance de cette Summer League pour la franchise new-yorkaise, qui lui a donné selon nos informations le choix pour la saison 2024/25 entre un retour en Europe et la G-League.

Seul rookie des Knicks cette année, le Choletais n’a pas démarré la Summer League comme titulaire pour autant. Dans la rencontre (largement perdue) contre les Pistons (86-104), Diawara a joué 17 minutes en sortie de banc. Le temps pour lui de principalement s’illustrer défensivement et dans les efforts comme au rebond offensif. Avec sa taille et son envergure, il s’est imposé dans la raquette par son activité, et n’a pas voulu trop en faire dans cet environnement où tout le monde joue de manière très individualiste. Il termine avec 7 points à 3/7 aux tirs (dont 1/3 à 3-points), 7 rebonds (dont 3 offensifs), 1 passe décisive et 1 contre en 17 minutes. Mais ce qu’ont surtout retenu les fans des Knicks et de la NBA en général est cet incroyable tir au buzzer à la fin du troisième quart-temps, depuis son camp :

Mohamed Diawara from beyond halfcourt 🤯 NYK-DET in Summer League action on NBA TV! pic.twitter.com/wjvDSrjmys — NBA (@NBA) July 12, 2025

Essengue en difficulté

L’autre rookie tricolore aligné dans cette deuxième nuit de Summer League n’est autre que le plus haut drafté d’entre eux, Noa Essengue (2,05 m, 18 ans). Et pour lui, la soirée était bien différente. Pour cause, le n°12 de la Draft a vécu une première apparition dans l’environnement NBA très compliquée. À peine trois semaines après la fin de ses playoffs avec Ulm, la reprise ne s’est pas bien passée. Très brouillon, vraiment pas en réussite malgré de l’envie, Essengue a sombré individuellement, tout comme ses Chicago Bulls au niveau collectif (défaite 72-116 contre Toronto). « Je dois tout améliorer, mon dribble, mon tir, mon drive, mon physique. J’ai raté beaucoup de tirs, j’ai perdu beaucoup de ballons… Je dois faire mieux » a-t-il reconnu après la rencontre en zone mixte.

Ailier-fort titulaire aux côtés de Matas Buzelis (17 points), le Français termine avec 5 points à 2/7 aux tirs (dont 1/3 à 3-points), 3 rebonds, 3 interceptions, 1 contre et… 7 pertes de balle en 24 minutes, pour un plus/minus total de -32, le pire de l’équipe. Souffrant dans les impacts, il a toutefois réussi à montrer de belles choses défensivement. De passage au micro des commentateurs, son futur coach Billy Donovan a tenu à souligner son talent et son potentiel unique, tout en indiquant qu’il aurait besoin de temps et qu’il devra notamment prendre du poids et du muscle pour exister en NBA. Les Bulls ont encore trois matchs de Summer League pour se rattraper.