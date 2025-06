Un Français lottery pick pour la quatrième année d’affilée : Noa Essengue choisi en n°12 par Chicago !

Il a finalement été drafté plus bas que prévu. Annoncé dans le Top 10 dans les dernières mock drafts, Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) est finalement sélectionné en n°12. Les Brooklyn Nets (n°8) et Toronto Raptors (n°9) – les deux équipes avec qui il avait eu le temps de faire des work-outs avant la Draft – l’ont laissé passer. Et les deux franchises suivantes (Phoenix et Portland) ont été au cœur de transferts qui ont rebattu les cartes. Ce sont donc les Chicago Bulls qui récupèrent l’ailier-fort français. Ces derniers ont sûrement sauté sur l’opportunité de prendre un talent qui n’était pas supposé tomber aussi bas. Un contrat de 25 millions de dollars attend Essengue sur ses quatre premières saisons.

Quelle intégration aux Bulls ?

Essengue arrive donc dans une franchise historique, six fois championne NBA sous l’ère Michael Jordan, mais qui peine à retrouver des résultats depuis quelques années. La saison dernière, ils ont terminé dans le ventre mou de la conférence Est, en 9e position. C’est la dixième saison d’affilée qu’ils achèvent la saison entre la 6e et 13e place. La franchise de l’Illinois s’est séparée de son duo de stars qui n’a jamais fonctionné (DeMar DeRozan et Zach LaVine), pour se concentrer sur un effectif homogène qui mise sur le collectif. C’est dans celui-ci que devra s’intégrer Essengue. Il sera en concurrence avec un autre très jeune ailier-fort (Matas Buzelis) et deux autres à peine plus vieux (Patrick Williams et Jalen Smith).

En revanche, le rythme rapide de l’équipe coachée par Billy Donovan (deuxième plus haute Pace de NBA l’année dernière) devrait convenir à l’ancien du Pôle France, qui excelle dans le jeu en transition. « On en avait parlé avec l’équipe dans les visios. Je pense que c’est aussi pour ça que mon nom a été appelé aujourd’hui. C’est un jeu qui me correspond, dans lequel je performe. Je pense que ça va être un bon fit » a confirmé le principal intéressé en conférence de presse. Au vu de ses longs playoffs en Allemagne qui l’ont empêché d’enchaîner les work-outs, il avait en effet préalablement rencontré plusieurs franchises en distanciel, par visio-conférence.

Un nouveau haut pick français

Cette sélection en 12e position est donc la quatrième d’affilée pour un Français dans la loterie (top 14). Essengue succède en effet à Ousmane Dieng (11e en 2022), Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly (1er et 7e en 2023), et Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr et Tidjane Salaün (1er, 2e et 6e en 2024). Une série remarquable pour le basket français, qu’il ne faut pas négliger. C’est en revanche la fin de série pour les n°1 de Draft français. Projeté au-delà de la 20e place en début de saison, Essengue a gravi les échelons grâce à une grosse saison du côté d’Ulm en Allemagne. Dans cette pépinière de talents qui sait mettre en avant les prospects avec du temps de jeu et des infrastructures de qualité, il succède à son ex-coéquipier Pacôme Dadiet, drafté l’année dernière.

Ailier-fort mesuré à 2,08 m sans chaussures, Essengue a le profil d’un ailier-fort moderne, mobile, défenseur, bondissant et explosif. Il sait faire beaucoup de choses sur un parquet, et son physique en fait un haut potentiel. Il est d’ailleurs le deuxième plus jeune joueur de la Draft derrière Cooper Flagg. Son tir extérieur, en légère progression sur les playoffs, est un principal axe de développement. Il lui faudra aussi trouver un domaine dans lequel il excelle, pour se démarquer des autres. Ses objectifs sont en tout cas principalement collectifs : « C’est une franchise légendaire, qui a beaucoup gagné. J’ai envie qu’on retourne à cela, de gagner des titres avec eux, pour écrire mon histoire. Je pense que c’est une franchise dans laquelle je peux le faire. »

