Avec ses joueurs de LNB (et de NM1), le Cameroun débute fort à l’AfroBasket

Le Cameroun a réussi ses débuts à l’AfroBasket 2025 en Angola. Opposé à la Tunisie pour son premier match des groupes, la sélection camerounaise n’a fait qu’une bouchée du tenant du titre (65-86). De nombreux Lions indomptables, évoluant dans les championnats français, ont été les grands acteurs de ce succès.

Derrière le joueur NBA Yves Missi, les cadres de Betclic ELITE Jeremiah Hill et Williams Narace, duo bientôt adversaire dans le derby bourguignon entre Dijon et Chalon-sur-Saône, ont porté le Cameroun. Le nouvel intérieur de la JDA Dijon a terminé meilleur marqueur avec 20 points à 8/13 aux tirs et 6 rebonds, imposant sa puissance, tandis que le chef d’orchestre de l’Élan Chalon a bien mené le jeu camerounais (14 points, 5 rebonds et 4 passes décisives).

Par ailleurs, l’Antibois Samir Gbetkom a également apporté sa pierre à l’édifice (6 points), tout comme les ex-Sharks Tamenang Choh et Roger Moute A Bidias (tout récemment recruté par Challans en ELITE 2). Enfin, un dernier nouveau évoluant en France, le shooteur de Tarbes-Lourdes Fabien Ateba (12 points), a contribué au probant succès du Cameroun contre la Tunisie. Grâce à ce dernier, les Lions indomptables peuvent largement prétendre à la première place du groupe, avec deux autres matchs à jouer contre