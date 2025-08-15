Recherche
Avec ses joueurs de LNB (et de NM1), le Cameroun débute fort à l’AfroBasket

AfroBasket 2025 - Le Cameroun a parfaitement débuté son championnat d'Afrique en s'offrant le tenant du titre, la Tunisie, pour débuter les poules (65-86). De nombreux joueurs de LNB et de NM1 se sont distingués pour les Lions indomptables.
00h00
Avec ses joueurs de LNB (et de NM1), le Cameroun débute fort à l'AfroBasket

Jeremiah Hill est déjà bien en jambes avec le Cameroun à l’AfroBasket 2025.

Crédit photo : FIBA

Le Cameroun a réussi ses débuts à l’AfroBasket 2025 en Angola. Opposé à la Tunisie pour son premier match des groupes, la sélection camerounaise n’a fait qu’une bouchée du tenant du titre (65-86). De nombreux Lions indomptables, évoluant dans les championnats français, ont été les grands acteurs de ce succès.

Derrière le joueur NBA Yves Missi, les cadres de Betclic ELITE Jeremiah Hill et Williams Narace, duo bientôt adversaire dans le derby bourguignon entre Dijon et Chalon-sur-Saône, ont porté le Cameroun. Le nouvel intérieur de la JDA Dijon a terminé meilleur marqueur avec 20 points à 8/13 aux tirs et 6 rebonds, imposant sa puissance, tandis que le chef d’orchestre de l’Élan Chalon a bien mené le jeu camerounais (14 points, 5 rebonds et 4 passes décisives).

LIRE AUSSI

Par ailleurs, l’Antibois Samir Gbetkom a également apporté sa pierre à l’édifice (6 points), tout comme les ex-Sharks Tamenang Choh et Roger Moute A Bidias (tout récemment recruté par Challans en ELITE 2). Enfin, un dernier nouveau évoluant en France, le shooteur de Tarbes-Lourdes Fabien Ateba (12 points), a contribué au probant succès du Cameroun contre la Tunisie. Grâce à ce dernier, les Lions indomptables peuvent largement prétendre à la première place du groupe, avec deux autres matchs à jouer contre

Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
