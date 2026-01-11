[Vidéo] Le 10-0 dans les 54 dernières secondes de la SIG Strasbourg
La SIG Strasbourg a signé l'un des hold-up de l'année en Betclic ÉLITE. Les hommes de Janis Gailitis ont glacé Ékinox en remontant 7 points de retard dans les 54 dernières secondes.
Menée 77-70 à 53,6 secondes du buzzer final, la SIG Strasbourg a tout de même réussi l’impensable samedi : l’emporter à Bourg-en-Bresse, au terme du temps règlementaire.
Propulsés par le duo Mike Davis Jr. – Gabe Brown, les Alsaciens ont signé un improbable 10-0 dans la dernière minute pour renverser la rencontre.
« C’est encore une preuve qu’il faut tout donner jusqu’à la fin », clame William Pfister. « Un match n’est jamais fini avant que le buzzer ne retentisse. Je suis hyper fier de l’équipe, qui a montré beaucoup de caractère pour renverser la situation. C’est un bel exemple de résilience et de travail. »
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
