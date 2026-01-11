Recherche
Betclic ELITE

[Vidéo] Le 10-0 dans les 54 dernières secondes de la SIG Strasbourg

La SIG Strasbourg a signé l'un des hold-up de l'année en Betclic ÉLITE. Les hommes de Janis Gailitis ont glacé Ékinox en remontant 7 points de retard dans les 54 dernières secondes.
00h00
L’action qui fait basculer la rencontre : Kevin Kokila s’apprête à faire faute sur Mike Davis et lui offrir trois lancers-francs

Crédit photo : Cécile Thomas

Menée 77-70 à 53,6 secondes du buzzer final, la SIG Strasbourg a tout de même réussi l’impensable samedi : l’emporter à Bourg-en-Bresse, au terme du temps règlementaire.

Propulsés par le duo Mike Davis Jr. – Gabe Brown, les Alsaciens ont signé un improbable 10-0 dans la dernière minute pour renverser la rencontre.

« C’est encore une preuve qu’il faut tout donner jusqu’à la fin », clame William Pfister« Un match n’est jamais fini avant que le buzzer ne retentisse. Je suis hyper fier de l’équipe, qui a montré beaucoup de caractère pour renverser la situation. C’est un bel exemple de résilience et de travail. »

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
