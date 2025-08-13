Premier match réussi pour Kevin Kokila avec l’Angola à l’AfroBasket

Kevin Kokila (2,04 m, 23 ans) a idéalement lancé sa campagne d’AfroBasket avec la Guinée. L’intérieur de la JL Bourg-en-Bresse est l’un des grands artisans de la victoire facile de l’Angola fac à la Libye, avec 12 points à 4/5 aux tirs, 4 rebonds et 2 interceptions en seulement 19 minutes en sortie de banc, pour 18 d’évaluation.

Une raquette dominante « made in championnat de France »

L’énergie du Burgien, sixième homme attitré de la sélection angolaise, a fait la différence dans les débats pour soigner l’entrée dans la compétition. Un autre pensionnaire du championnat de France s’est également montré sous le maillot angolais : Gerson Gonçalves (1,93 m, 29 ans).

Le joueur qui évoluait à Aix-Maurienne la saison passée a dominé les débats dans la raquette, avec 5 rebonds et 3 interceptions en 21 minutes. Gonçalves a également contribué au scoring de son équipe à hauteur de 6 points, malgré une adresse difficile de 3/12.

Le prochain match de poule sera déjà important pour l’Angola, pays hôte, qui retrouve sur son chemin jeudi la Guinée d’un Alpha Diallo en grande forme. Un duel qui pourrait déjà être décisif pour la suite de la compétition, avec en jeu la première place du groupe.