Équipes nationales

Premier match réussi pour Kevin Kokila avec l’Angola à l’AfroBasket

AFROBASKET - L’intérieur de la JL Bourg-en-Bresse Kevin Kokila a répondu présent pour ses débuts à l’AfroBasket 2025 avec l’Angola, qui accueille la compétition. Le pays hôte s'est facilement imposé face à la Libye, avant un choc face à la Guinée.
|
00h00
Premier match réussi pour Kevin Kokila avec l’Angola à l’AfroBasket

Avec 12 points, Kevin Kokila est l’un des grands artisans du succès de l’Angola pour son premier match de l’AfroBasket à la maison.

Kevin Kokila (2,04 m, 23 ans) a idéalement lancé sa campagne d’AfroBasket avec la Guinée. L’intérieur de la JL Bourg-en-Bresse est l’un des grands artisans de la victoire facile de l’Angola fac à la Libye, avec 12 points à 4/5 aux tirs, 4 rebonds et 2 interceptions en seulement 19 minutes en sortie de banc, pour 18 d’évaluation.

 

Une raquette dominante « made in championnat de France »

L’énergie du Burgien, sixième homme attitré de la sélection angolaise, a fait la différence dans les débats pour soigner l’entrée dans la compétition. Un autre pensionnaire du championnat de France s’est également montré sous le maillot angolais : Gerson Gonçalves (1,93 m, 29 ans).

Le joueur qui évoluait à Aix-Maurienne la saison passée a dominé les débats dans la raquette, avec 5 rebonds et 3 interceptions en 21 minutes. Gonçalves a également contribué au scoring de son équipe à hauteur de 6 points, malgré une adresse difficile de 3/12.

Rédaction

Le prochain match de poule sera déjà important pour l’Angola, pays hôte, qui retrouve sur son chemin jeudi la Guinée d’un Alpha Diallo en grande forme. Un duel qui pourrait déjà être décisif pour la suite de la compétition, avec en jeu la première place du groupe.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
