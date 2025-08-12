Recherche
À l’étranger

Alpha Diallo brille d’entrée à l’AfroBasket avec la Guinée

AfroBasket - Alpha Diallo, ailier de l’AS Monaco, a signé une performance XXL (28 points) pour mener la Guinée à la victoire 88-80 contre le Soudan du Sud, en ouverture de l’EuroBasket.
00h00
Résumé
Alpha Diallo brille d’entrée à l’AfroBasket avec la Guinée

Alpha Diallo a marqué 28 points en ouverture de l’AfroBasket

Crédit photo : FIBA

Alpha Diallo (2,01 m, 28 ans) a parfaitement lancé la campagne de la Guinée à l’AfroBasket. Ce mardi 12 août, l’ailier de l’AS Monaco a été le grand artisan du succès 88-80 face au Soudan du Sud, équipe surprise de la Coupe du monde 2023 et des Jeux Olympiques 2024. Avec 28 points à 8/16 aux tirs, dont 5/10 à 3-points, 6 rebonds, 4 passes décisives, 5 balles perdues et 3 interceptions pour 25 d’évaluation en 38 minutes, il a dominé les débats.

Alpha Diallo porte la Guinée

Le Monégasque a pris ses responsabilités d’entrée de jeu, sanctionnant la défense adverse de loin comme près du cercle. Sa précision à 3-points et son activité sur les deux côtés du terrain ont permis à la Guinée de prendre l’ascendant et de tenir la distance face à une formation sud-soudanaise pourtant réputée pour son intensité.

LIRE AUSSI

Souley Boum solide en relais

Aux côtés de Diallo, Souley Boum (ex-Limoges) a lui aussi été précieux, compilant 14 points à 5/13 aux tirs et 9 passes décisives en 35 minutes. Sa capacité à créer pour ses coéquipiers a apporté de l’équilibre à l’équipe guinéenne, coachée par Neno Asceric.

Prochain défi : l’Angola de Kevin Kokila

La Guinée enchaînera jeudi avec un deuxième match de poule contre le pays hôte, l’Angola, où évolue Kevin Kokila. Un duel qui pourrait déjà être décisif pour la suite de la compétition.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
