Alpha Diallo brille d’entrée à l’AfroBasket avec la Guinée

Alpha Diallo (2,01 m, 28 ans) a parfaitement lancé la campagne de la Guinée à l’AfroBasket. Ce mardi 12 août, l’ailier de l’AS Monaco a été le grand artisan du succès 88-80 face au Soudan du Sud, équipe surprise de la Coupe du monde 2023 et des Jeux Olympiques 2024. Avec 28 points à 8/16 aux tirs, dont 5/10 à 3-points, 6 rebonds, 4 passes décisives, 5 balles perdues et 3 interceptions pour 25 d’évaluation en 38 minutes, il a dominé les débats.

Entrée en lice réussie pour le #SyliBasket à l’𝐀𝐟𝐫𝐨𝐁𝐚𝐬𝐤𝐞𝐭 2025 👏🏾 La 𝐆𝐮𝐢𝐧𝐞́𝐞 🇬🇳 s’impose avec autorité (𝟖𝟖-𝟖𝟎) face au 𝐒𝐨𝐮𝐝𝐚𝐧 𝐝𝐮 𝐒𝐮𝐝 🇸🇸, premier au classement FIBA Une victoire de prestige avec un énorme Alpha Diallo✌🏾#FGBB #AfroBasket #FIBA pic.twitter.com/7EybKwLUCp — Fédération Guinéenne de Basketball (@fgbb_officiel) August 12, 2025

Alpha Diallo porte la Guinée

Le Monégasque a pris ses responsabilités d’entrée de jeu, sanctionnant la défense adverse de loin comme près du cercle. Sa précision à 3-points et son activité sur les deux côtés du terrain ont permis à la Guinée de prendre l’ascendant et de tenir la distance face à une formation sud-soudanaise pourtant réputée pour son intensité.

Souley Boum solide en relais

Aux côtés de Diallo, Souley Boum (ex-Limoges) a lui aussi été précieux, compilant 14 points à 5/13 aux tirs et 9 passes décisives en 35 minutes. Sa capacité à créer pour ses coéquipiers a apporté de l’équilibre à l’équipe guinéenne, coachée par Neno Asceric.

Prochain défi : l’Angola de Kevin Kokila

La Guinée enchaînera jeudi avec un deuxième match de poule contre le pays hôte, l’Angola, où évolue Kevin Kokila. Un duel qui pourrait déjà être décisif pour la suite de la compétition.